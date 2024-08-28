Через дефіцит компонентів росіяни змушені ставити на ракети Х-101 блоки наведення з безпілотників "Орлан-10" - Олександр Рувін
Київ • УНН
росіяни намагаються модернізувати різні типи зброї, якою завдають удари по Україні. Однак, через дефіцит високотехнологічних компонентів якість цієї зброї погіршується.
росіяни намагаються модернізувати різні типи зброї, якою завдають удари по Україні. Однак, через дефіцит високотехнологічних компонентів якість цієї зброї погіршується. Про основні зміни, зокрема, у російських ракетах, розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ефірі телеканалу "Ми - Україна", пише УНН.
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"Ми можемо сказати те, що суттєво змінилася як компонентна база, так і самі засоби ураження, які застосовуються збройними силами рф. Так, днями були застосовані крилаті ракети, які мають подвійні бойові частини: як осколково-фугасну, так і касетну. Ми відслідковуємо всі зміни, бачимо модернізацію різних компонентів, так і деградацію певних частин, які застосовуються, зокрема, електронних плат. Так, їм доводиться міняти високотехнологічні компоненти на ракети Х-101. На них вони сталять блоки наведення з безпілотників "Орлан-10", - розповів Олександр Рувін.
Щодо ракет виробництва КНДР, які ворог періодично застосовує для ударів по Україні, то, за словами директора КНДІСЕ, вони за якістю та характеристиками є поганою копією ракет "Іскандер".
"Це погана копія "Іскандера", починаючи з матеріалу, з якого вона зроблена. Вони вибухають в польоті, і вибухають досить сильно. Електронні схеми розлітаються на маленькі частинки, ї їх дуже тяжко збирати. Вони сильно вигорають, і ми їх збираємо по залишковому фактору. Блоків самоліквідації у цих ракетах не бачили, але спецефічну вибухову частину вже дослідили", - додав Олександр Рувін.
Нетипові ознаки зварювання металів, маркування - Олександр Рувін розповів про особливості північнокорейських ракет, якими ворог б’є по Україні14.08.24, 13:49 • 113726 переглядiв