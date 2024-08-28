Через дефіцит компонентів росіяни змушені ставити на ракети Х-101 блоки наведення з безпілотників "Орлан-10" - Олександр Рувін

росіяни намагаються модернізувати різні типи зброї, якою завдають удари по Україні. Однак, через дефіцит високотехнологічних компонентів якість цієї зброї погіршується. Про основні зміни, зокрема, у російських ракетах, розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін в ефірі телеканалу "Ми - Україна", пише УНН.

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"Ми можемо сказати те, що суттєво змінилася як компонентна база, так і самі засоби ураження, які застосовуються збройними силами рф. Так, днями були застосовані крилаті ракети, які мають подвійні бойові частини: як осколково-фугасну, так і касетну. Ми відслідковуємо всі зміни, бачимо модернізацію різних компонентів, так і деградацію певних частин, які застосовуються, зокрема, електронних плат. Так, їм доводиться міняти високотехнологічні компоненти на ракети Х-101. На них вони сталять блоки наведення з безпілотників "Орлан-10", - розповів Олександр Рувін.

Щодо ракет виробництва КНДР, які ворог періодично застосовує для ударів по Україні, то, за словами директора КНДІСЕ, вони за якістю та характеристиками є поганою копією ракет "Іскандер".

"Це погана копія "Іскандера", починаючи з матеріалу, з якого вона зроблена. Вони вибухають в польоті, і вибухають досить сильно. Електронні схеми розлітаються на маленькі частинки, ї їх дуже тяжко збирати. Вони сильно вигорають, і ми їх збираємо по залишковому фактору. Блоків самоліквідації у цих ракетах не бачили, але спецефічну вибухову частину вже дослідили", - додав Олександр Рувін.

Нетипові ознаки зварювання металів, маркування - Олександр Рувін розповів про особливості північнокорейських ракет, якими ворог б’є по Україні