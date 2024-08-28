Из-за дефицита компонентов россияне вынуждены ставить на ракеты Х-101 блоки наведения с беспилотников "Орлан-10" - Александр Рувин

россияне пытаются модернизировать различные типы оружия, которым наносят удары по Украине. Однако, из-за дефицита высокотехнологичных компонентов качество этого оружия ухудшается. Об основных изменениях, в частности, в российских ракетах, рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире телеканала "Мы - Украина", пишет УНН.

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"Мы можем сказать то, что существенно изменилась как компонентная база, так и сами средства поражения, которые применяются вооруженными силами рф. Так, на днях были применены крылатые ракеты, которые имеют двойные боевые части: как осколочно-фугасную, так и кассетную. Мы отслеживаем все изменения, видим модернизацию различных компонентов, так и деградацию определенных частей, которые применяются, в частности, электронных плат. В частности, им приходится менять высокотехнологичные компоненты на ракеты Х-101. На них они ставят блоки наведения с беспилотников "Орлан-10", - рассказал Александр Рувин.

Что касается ракет производства КНДР, которые враг периодически применяет для ударов по Украине, то, по словам директора КНИИСЭ, они по качеству и характеристикам являются плохой копией ракет "Искандер".

"Это плохая копия "Искандера", начиная с материала, из которого она сделана. Они взрываются в полете, и взрываются довольно сильно. Электронные схемы разлетаются на маленькие частицы, и их очень тяжело собирать. Они сильно выгорают, и мы их собираем по остаточному фактору. Блоков самоликвидации в этих ракетах не видели, но специфическую взрывную часть уже исследовали", - добавил Александр Рувин.

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