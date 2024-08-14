Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Во время исследований специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз пришли к выводу, что враг снова начал применять против Украины баллистические ракеты "KN-23" производства КНДР. Благодаря чему это удалось установить и каковы особенности этих ракет - рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин в комментарии УНН.

Детали

По словам директора КНИИСЭ, северокорейские ракеты имеют нетипичные внешние признаки.

Экспертами Института сейчас проводится экспертиза частей и обломков ракет, которые были использованы российской федерацией против Украины с начала июля 2024 года. Часть объектов, переданных на исследование, пока идентифицированы как фрагменты баллистических ракет типа "KN-23" производства Северной Кореи. Об этом свидетельствует специфика внешней конструкции частей и обломков, нетипичное конструкторское строение и инженерия. Простыми словами, части и обломки изготовлены по специальным технологиям или проектированием, отличающиеся от всех тех, которые исследовались экспертами ранее. Речь идет о нетипичных признаках сварки металлов, маркировке и ряде других признаков - рассказал Александр Рувин.

Рувин отметил, что специалисты Института имеют все возможности и высокотехнологичную материально-техническую базу для оперативного проведения анализа состава металлов. В этом случае результаты отличаются от любых предварительно исследованных металлов из ракет российского производства типа Х-101, "Искандер", "Калибр", "Кинжал", "Циркон" и другие. А также он подчеркнул, что у ракет "KN-23" мощная боевая часть. Поэтому после их сбития силами ПВО остается мало обломков, которые можно исследовать.

"Стоит сказать, что боевая часть "KN-23" очень мощная, по данным из открытых источников ее вес составляет около 500 кг, поэтому в процессе их применения и случаях обезвреживания силами украинской ПВО остается очень малообъектная база исследований", - пояснил директор КНИИСЭ.

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