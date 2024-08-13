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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 06:59  •  39792 просмотра

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Специалисты КНИИСЭ идентифицировали обломки ракет КНДР после ударов по Киевской области. Эксперты уверены в происхождении ракет, но не могут установить дату их изготовления.

Именно специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при исследовании обломков пришли к выводу, что недавние удары по Киевской области россияне наносили ракетами производства КНДР. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко в комментарии УНН.

Детали

Представитель Минюста отметил, что, пока невозможно установить дату изготовления этих ракет.

В КНИИСЭ за последнюю неделю переданы для проведения экспертиз обломки ракет. Специалистами Института они идентифицированы. Эксперты по данному направлению исследований на 100% уверены, что это обломки ракет производства КНДР. По дате изготовления и возможной их модернизации определиться невозможно,  в связи с отсутствием маркировок и клеймения с датами на обломках

- сообщил Андрей Гайченко.

Он также отметил, что эксперты Института лично принимали участие в осмотрах мест событий в Броварском и Белоцерковском районах Киевской области, где ими были изъяты указанные обломки ракет.

Зеленський про удар по Київщині: росіяни, попередньо, застосували північнокорейську ракету11 августа 2024, 09:19 • 32690 просмотров

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз идентифицировали более 30 частей и обломков вражеской ракеты Х-101, которая попала в детскую больницу "Охматдет".

В частности были идентифицированы: часть привода поворота с фрагментами ланжерона консоли крыла ракеты, фрагменты хвостового отсека с частями аэродинамических рулей, фрагмент двигателя, фрагменты внешней обшивки двигателя с частями серийного номера и производственного номера двигателя.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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