"Кинджал" та модернізовані ракети "Х-101": директор КНДІСЕ Олександр Рувін повідомив, чим ворог бив по Україні 26 серпня
Київ • УНН
Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України дійшли попереднього висновку, що вранці 26 серпня ворог завдавав удар по Україні ракетами типу «Калібр», «Х-101», «Х-69» та «Кинджал» (Іскандер-М).
Спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України дійшли попереднього висновку, що вранці 26 серпня ворог завдавав удар по Україні ракетами типу "Калібр", "Х-101", "Х-69" та "Кинджал" (Іскандер-М). Про це за підсумками огляду місць подій повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін в коментарі УНН.
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"Власне, збиття ракети типу "Кинджал" (Іскандер-М) силами та засобами української протиповітряної оборони зафіксовано над столицею. Окрім того, встановлено використання росіянами модернізованих ракет "Х-101" із двома бойовими частинами – касетною та осколково-фугасною. Маркування на цих ракетах свідчить про їх виробництво у II-III кварталах 2024 року", - розповів Олександр Рувін.
Директор КНДІСЕ додав, що наразі очікується подальше призначення комплексних комісійних судових експертиз для проведення лабораторних експертних досліджень на предмет компонентної бази, мікроелектроніки та інших технічних складових і характеристик ворожої зброї.
Нетипові ознаки зварювання металів, маркування - Олександр Рувін розповів про особливості північнокорейських ракет, якими ворог б’є по Україні14.08.24, 13:49 • 113726 переглядiв