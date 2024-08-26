"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины пришли к предварительному выводу, что утром 26 августа враг наносил удар по Украине ракетами типа «Калибр», «Х-101», «Х-69» и «Кинжал» (Искандер-М). Об этом по итогам осмотра мест событий сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в комментарии УНН.

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«Собственно, сбитие ракеты типа «Кинжал» (Искандер-М) силами и средствами украинской противовоздушной обороны зафиксировано над столицей. Кроме того, установлено использование россиянами модернизированных ракет «Х-101» с двумя боевыми частями - кассетной и осколочно-фугасной. Маркировка на этих ракетах свидетельствует об их производстве во II-III кварталах 2024 года», - рассказал Александр Рувин.

Директор КНИИСЭ добавил, что сейчас ожидается дальнейшее назначение комплексных комиссионных судебных экспертиз для проведения лабораторных экспертных исследований на предмет компонентной базы, микроэлектроники и других технических составляющих и характеристик вражеского оружия.

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