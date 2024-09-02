россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник

Утром 2 сентября, во время удара по Киеву, россия применила ракеты Х-101, которые были произведены в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.

Детали

Сегодня утром россияне нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву. В столице зафиксировано падение обломков в 8 районах города, повреждение зданий, в том числе станции метро, и возгорание. В результате атаки три человека пострадали.

Как удалось узнать УНН из собственных источников, ракеты, которым враг нанес удары, произведены совсем недавно.

Ракеты Х-101, перехваченные сегодня, - третий квартал 2024 года - отметил собеседник агентства.

То есть россияне атакуют ракетами, доставляемыми на пуск буквально с производства.

Напомним

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз неоднократно устанавливали, что враг бьет по Украине ракетами практически сразу после того, как они были произведены. В частности, во время предыдущего массированного удара по Украине враг применял те же ракеты Х-101, которые были произведены в 2024 году.

Также эксперты установили, что применялись модернизированные ракеты Х-101 с двумя боевыми частями - кассетной и осколочно-фугасной.

Кроме этого, на некоторые ракеты Х-101 были оснащены блоками наведения из беспилотников "Орлан-10".