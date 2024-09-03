Уряд ухвалив рішення щодо прискорення гуманітарного розмінування
Київ • УНН
Кабмін дозволив держпідприємствам залучати кошти на розмінування з рахунку НБУ. Уряд також збільшив компенсацію вартості розмінування сільгоспземель до 100%.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке прискорить гуманітарне розмінування. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Ще одне рішення Уряду, ухвалене під час засідання 3 вересня, прискорить гуманітарне розмінування. Для цього надаємо держпідприємствам право залучати кошти від благодійних пожертв із рахунку НБУ на розмінувальні роботи,
Він зазначив, що зокрема, технічні можливості для розмінування має "Укроборонпром". Його долучення до процесу допоможе швидше очистити Україну від російського мінного сміття.
Доповнення
Кабмін збільшив розмір компенсації вартості робіт із розмінування землі сільськогосподарського призначення до 100%.