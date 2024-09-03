Правительство приняло решение об ускорении гуманитарного разминирования
Киев • УНН
Кабмин разрешил госпредприятиям привлекать средства на разминирование со счета НБУ. Правительство также увеличило компенсацию стоимости разминирования сельхозземель до 100%.
Кабинет министров Украины принял решение, которое ускорит гуманитарное разминирование. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Еще одно решение Правительства, принятое во время заседания 3 сентября, ускорит гуманитарное разминирование. Для этого предоставляем госпредприятиям право привлекать средства от благотворительных пожертвований со счета НБУ на разминирующие работы,
Он отметил, что в частности, технические возможности для разминирования имеет "Укроборонпром". Его приобщение к процессу поможет быстрее очистить Украину от российского минного мусора.
Дополнение
Кабмин увеличил размер компенсации стоимости работ по разминированию земли сельскохозяйственного назначения до 100%.