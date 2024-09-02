Вартість розмінування сільськогосподарських земель готовий покрити уряд
Київ • УНН
Кабмін збільшив компенсацію за розмінування сільгоспземель до 100%. Фермери подали 135 заявок на розмінування 3897 ділянок загальною площею понад 17 252 га.
Кабмін збільшив розмір компенсації вартості робіт із розмінування землі сільськогосподарського призначення до 100%. Пише УНН із посиланням на Міністерство економіки України.
Деталі
Ми повністю покриваємо вартість гуманітарного розмінування земель сільськогосподарського призначення для тих агровиробників, які лише планують очищувати свої ділянки. .. Оплату таких послуг бере на себе держава, щоб фермери, які візьмуть участь у програмі, вже наступного сезону змогли сіяти і збирати урожай на очищених ділянках
Постанова набуває чинності з дня її опублікування. Центр гуманітарного розмінування найближчим часом має оголосити в системі Prozorro перші тендери на закупівлю послуг гуманітарного розмінування. Це буде доступно для тих фермерів, які подали заявки і відповідають умовам програми.
На сьогодні, фермери загалом подали 135 заявок на розмінування 3 897 ділянок загальною площею понад 17 252 гектари.
Довідка
Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження, підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Визначені ділянки обовʼязково мають знаходитися поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.
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