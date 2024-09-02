Стоимость разминирования сельскохозяйственных земель готово покрыть правительство

Кабмин увеличил размер компенсации стоимости работ по разминированию земли сельскохозяйственного назначения до 100%. Пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Детали

Мы полностью покрываем стоимость гуманитарного разминирования земель сельскохозяйственного назначения для тех агропроизводителей, которые только планируют очищать свои участки... Оплату таких услуг берет на себя государство, чтобы фермеры, которые примут участие в программе, уже в следующем сезоне смогли сеять и собирать урожай на очищенных участках - сообщила первая вице-премьер-министр Украины-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования. Центр гуманитарного разминирования в ближайшее время должен объявить в системе Prozorro первые тендеры на закупку услуг гуманитарного разминирования. Это будет доступно для тех фермеров, которые подали заявки и соответствуют условиям программы.

На сегодня, фермеры в целом подали 135 заявок на разминирование 3 897 участков общей площадью более 17 252 гектара.

Справка

Участие в программе компенсаций могут принимать фермеры, земли которых находятся на деоккупированных территориях, где после проведения нетехнического обследования, подтверждена загрязненность или вероятная загрязненность взрывоопасными предметами. Определенные участки обязательно должны находиться вне 20-километровой зоны от линии боевого соприкосновения или государственной границы.

Напомним

Бюджетный комитет рекомендовал одобрить законопроект №11417 об увеличении расходов бюджета на 500 млрд грн. Основные источники финансирования: сокращение расходов, дополнительные ОВГЗ и перевыполнение налогов.