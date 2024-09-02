Бюджетний комітет схвалив збільшення видатків Бюджету на 500 млрд грн: що передбачається

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував схвалити законопроект №11417 про збільшення видатків Державного бюджету на 2024 рік на 500 млрд грн, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

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"Комітет ВРУ з питань бюджету підтримав цю версію і рекомендував ухвалити проект закону за основу і в цілому. Отже, замість 125 млрд грн в 2024-му ми (можливо) отримаємо 30 млрд грн від підвищення податків. Водночас, потреби сектору безпеки і оборони (які забезпечуються лише внутрішніми надходженнями) залишаються на рівні майже 500 млрд грн", - написала голова бюджетного комітету, нардеп Роксолана Підласа у Facebook.

"Комітет бюджету рекомендував одразу в цілому схвалити доопрацьований текст №11417 про збільшення видатків бюджету на 500 млрд грн. "За" - 25. Була тяжка дискусія на комітеті з питань бюджету. Уряд просив в цілому і одразу зі змінами. Декілька депутатів з різних фракцій, включаючи мене виступили або з пропозиціями ще внести зміни або ставити тільки за основу з правом подавати правки. Включаючи скоротити фінансування "кешбек", марафон та каналу Рада. Та багато інших пропозицій. Але рішення в цілому може в залі заблокувати будь-який депутат і тоді у друге читання зайдемо", - додав нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Які зміни пропонують

Железняк, з посиланням на дані голови бюджетного комітету, повідомив, що залишилось у межах нових змін, викладених у рішенні комітету:

• Близько 115,4 млрд грн – скорочення видатків по обслуговуванню і погашенню державного боргу (в урядовій версії було -125,6 млрд грн )

• Додаткові близько 216 млрд грн планується залучити від розміщення ОВДП (планувалось +160 млрд грн в урядовій версії)

• Додатково близько 100 млрд грн ми отримуємо від перевиконання податків і зборів (а планувалось раніше – 76 млрд грн)

• Близько 12,7 млрд грн – надходження від акцизів на пальне і тютюн (було – 13,7 млрд грн)

• Близько 30 млрд грн – це очікувані надходження від нових податкових змін (планувалось 125 млрд грн)

• Скорочення/відмова від нових видатків по загальному і спеціальному фонду на 25,5 млрд грн

Основні позиції скорочення видатків, згідно з оприлюдненими даними:

• 11,2 млрд грн – з Мінстратегпрому (з програми "розвитку ОПК". Це кошти так званого "військового ПДФО". Водночас, у Міністерства залишаються кошти на цій програмі по загальному фонду – передбачено 7,7 млрд грн на рік + залишок накопиченого з початку року "військового ПДФО" по спецфонду – близько 32 млрд грн),

• 8,6 млрд грн – невикористані кошти Мінсоцполітики (план закладений в бюджеті перевищив фактичні видатки за 8 місяців року),

• 4,5 млрд грн – відмовились від поповнення Резервного фонду, яке було в урядовій версії (в серпні уряд вже зробив перерозподіл майже на 30 млрд грн на користь резервного фонду з програми обслуговування боргу та інших),

• 1 млрд грн – інші скорочення через економію коштів в Мінмолодьспорту, Мінцифри, Мінкульті, Міносвіти, НАЗК (з фінансування політичних партій), Мінреінтегарції, Мінвідновлення, ЦВК (з виборів місцевих депутатів) та інші,

• 662,2 млн грн з Державної митної служби,

• 227,8 млн грн – скоротили видатки на утримання органів влади (СКМУ, Держпродспоживслужба, Держстат, ВАКС, Вищий суд інтелектуальної власності, Держгеонадра, Держслужба морського і водного транспорту, Держенергоефективності, Держагенство туризму, Державіаслужба, ДАСУ, Агентство управління держборгом, Держфінмоніторинг, НАДС та інші)

Водночас, відповідно до оприлюднених даних, відновлено видатки на обслуговування державного боргу у сумі +14,9 млрд грн, тому що в серпні (після реєстрації законопроекту 11417) 24,5 млрд грн було спрямовано з обслуговування боргу на резервний фонд Державного бюджету.

Також, як вказано, пропонують нову субвенцію для ОМС (+2 млрд грн) на харчування учнів початкових класів.

"Пропонується змінити принцип розподілу "військового ПДФО" на три місяці 2024 року: зараз лише 25% "військового ПДФО" іде в загальний фонд держбюджету, пропонується збільшити цю частку до 59%, а по спеціальному фонду залишити 41% і скасувати спрямування "військового ПДФО" на Мінстратегпром (вище писала, що це збільшить ресурс бюджету для ЗСУ та інших військових на 11.2 млрд грн)", - написав Железняк.