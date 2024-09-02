Бюджетный комитет одобрил увеличение расходов Бюджета на 500 млрд грн: что предполагается

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал одобрить законопроект №11417 об увеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Комитет ВРУ по вопросам бюджета поддержал эту версию и рекомендовал принять проект закона за основу и в целом. Итак, вместо 125 млрд грн в 2024-м мы (возможно) получим 30 млрд грн от повышения налогов. В то же время, потребности сектора безопасности и обороны (которые обеспечиваются только внутренними поступлениями) остаются на уровне почти 500 млрд грн", - написала глава бюджетного комитета, нардеп Роксолана Пидласа в Facebook.

"Комитет бюджета рекомендовал сразу в целом одобрить доработанный текст №11417 об увеличении расходов бюджета на 500 млрд грн. "За" - 25. Была тяжелая дискуссия на комитете по вопросам бюджета. Правительство просило в целом и сразу с изменениями. Несколько депутатов из разных фракций, включая меня выступили или с предложениями еще внести изменения или ставить только за основу с правом подавать правки. Включая сократить финансирование "кэшбек", марафон и канала Рада. И много других предложений. Но решение в целом может в зале заблокировать любой депутат и тогда во второе чтение зайдем", - добавил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Какие изменения предлагают

Железняк, со ссылкой на данные председателя бюджетного комитета, сообщил, что осталось в пределах новых изменений, изложенных в решении комитета:

- Около 115,4 млрд грн - сокращение расходов по обслуживанию и погашению государственного долга (в правительственной версии было -125,6 млрд грн)

- Дополнительные около 216 млрд грн планируется привлечь от размещения ОВГЗ (планировалось +160 млрд грн в правительственной версии)

- Дополнительно около 100 млрд грн мы получаем от перевыполнения налогов и сборов (а планировалось ранее - 76 млрд грн)

- Около 12,7 млрд грн - поступления от акцизов на горючее и табак (было - 13,7 млрд грн)

- Около 30 млрд грн - это ожидаемые поступления от новых налоговых изменений (планировалось 125 млрд грн)

- Сокращение/отказ от новых расходов по общему и специальному фонду на 25,5 млрд грн

Основные позиции сокращения расходов, согласно обнародованным данным:

- 11,2 млрд грн - из Минстратегпрома (из программы "развития ОПК". Это средства так называемого "военного НДФЛ". В то же время, у Министерства остаются средства на этой программе по общему фонду - предусмотрено 7,7 млрд грн в год + остаток накопленного с начала года "военного НДФЛ" по спецфонду - около 32 млрд грн),

- 8,6 млрд грн - неиспользованные средства Минсоцполитики (план заложенный в бюджете превысил фактические расходы за 8 месяцев года),

- 4,5 млрд грн - отказались от пополнения Резервного фонда, которое было в правительственной версии (в августе правительство уже сделало перераспределение почти на 30 млрд грн в пользу резервного фонда из программы обслуживания долга и других),

- 1 млрд грн - другие сокращения из-за экономии средств в Минмолодежспорта, Минцифры, Минкульте, Минобразования, НАПК (по финансированию политических партий), Минреинтегарции, Минвосстановления, ЦИК (по выборам местных депутатов) и другие,

- 662,2 млн грн из Государственной таможенной службы,

- 227,8 млн грн - сократили расходы на содержание органов власти (СКМУ, Госпродпотребслужба, Госстат, ВАКС, Высший суд интеллектуальной собственности, Госгеонедра, Госслужба морского и водного транспорта, Госэнергоэффективности, Госагентство туризма, Госавиаслужба, ГАСУ, Агентство управления госдолгом, Госфинмониторинг, НАГС и другие)

В то же время, согласно обнародованным данным, восстановлены расходы на обслуживание государственного долга в сумме +14,9 млрд грн, потому что в августе (после регистрации законопроекта 11417) 24,5 млрд грн было направлено с обслуживания долга на резервный фонд Государственного бюджета.

Также, как указано, предлагают новую субвенцию для ОМС (+2 млрд грн) на питание учеников начальных классов.

"Предлагается изменить принцип распределения "военного НДФЛ" на три месяца 2024 года: сейчас только 25% "военного НДФЛ" идет в общий фонд госбюджета, предлагается увеличить эту долю до 59%, а по специальному фонду оставить 41% и отменить направление "военного НДФЛ" на Минстратегпром (выше писала, что это увеличит ресурс бюджета для ВСУ и других военных на 11,2 млрд грн)", - написал Железняк.