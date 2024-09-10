На Днепропетровщине подорвалась группа пиротехников ГСЧС: один сапер погиб

Во вторник, 10 сентября, на Днепропетровщине во время выполнения боевого задания подорвалась группа пиротехников ГСЧС. Один из саперов погиб. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Чрезвычайники объяснили, что взрыв произошел во время работ по разминированию произошла детонация боеприпаса.

Погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения. Он госпитализирован в больницу - говорится в заявлении ГСЧС.

В ведомстве рассказали, что погибший - главный мастер-сержант службы гражданской защиты Кукла Анатолий Николаевич.

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Он был водителем-сапером отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Тяжелая потеря в семье спасателей Днепропетровщины.Анатолий находился в рядах ГСЧС с 2014 года. Его преданность делу, надежность и мужество навсегда останутся в памяти коллег

- добавляют спасатели.

Напомним,

Кабмин разрешил госпредприятиям привлекать средства на разминирование со счета НБУ. Правительство также увеличило компенсацию стоимости разминирования сельхозземель до 100%.