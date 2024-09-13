В Украине откроют специальный учебный центр для саперов - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Шмыгаль анонсировал открытие специального центра для подготовки саперов в Украине. Правительство планирует увеличить количество специалистов и поддерживать производство техники для разминирования.
В Украине планируют расширить количество саперов, открыв новый специальный учебный центр для подготовки специалистов. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, передает УНН.
Мы используем самую современную технику, дроны, роботизированные системы. Важно, что появляется все больше новой техники для разминирования от украинских производителей. В рамках политики «Сделано в Украине» государство будет поддерживать такие производства. Будем также увеличивать количество саперов. Открываем для этого специальный учебный центр
Напомним
Во вторник, 10 сентября, в Днепропетровской области во время выполнения боевого задания подорвалась группа пиротехников ГСЧС. Один из саперов погиб.
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