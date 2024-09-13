В Украине откроют специальный учебный центр для саперов - Шмыгаль

В Украине планируют расширить количество саперов, открыв новый специальный учебный центр для подготовки специалистов. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, передает УНН.

Мы используем самую современную технику, дроны, роботизированные системы. Важно, что появляется все больше новой техники для разминирования от украинских производителей. В рамках политики «Сделано в Украине» государство будет поддерживать такие производства. Будем также увеличивать количество саперов. Открываем для этого специальный учебный центр - сказал Шмыгаль.

Напомним

Во вторник, 10 сентября, в Днепропетровской области во время выполнения боевого задания подорвалась группа пиротехников ГСЧС. Один из саперов погиб.

Служба зайнятості цього року видала 14,5 тис. ваучерів на навчання, 16 - на саперів