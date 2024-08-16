Служба занятости в этом году выдала 14,5 тыс. ваучеров на обучение, 16 - на саперов

Государственный центр занятости в этом году выдал 14,5 тыс. ваучеров на обучение, из которых 16 - на обучение по программе сапер. Об этом заявил заместитель директора Государственного центра занятости Денис Олейник во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Служба занятости также выдает ваучеры на обучение. В прошлом году мы выдали более 18 тыс. ваучеров на обучение по 124 специальностям, и 11 человек обучились по профессии сапер и были трудоустроены. В этом году мы уже выдали 14,5 тыс. ваучеров, и 16 человек получили эти ваучеры на обучение по программе сапер. Сейчас они проходят обучение и будут трудоустроены - сказал Олейник.

Дополнение

В прошлом году Государственная служба занятости увеличила перечень профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований. Отныне возможно обучение по профессии «сапер».

Люди могут получить ваучер на обучение номиналом до 27 000 грн и пройти соответствующее обучение.

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