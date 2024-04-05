На переквалификацию украинцев в этом году государство выделило 42 млн грн: какие профессии выбирают

Ваучер на обучение для получения новой профессии или повышения профессионального уровня за государственный счет в 2024 году получили уже 6 000 украинцев - в целом государство заплатило за это 42 млн грн. Об этом сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

"Одна из проблем, спровоцированных войной, - структурная безработица. Сегодня имеем на рынке труда немало украинцев, которые не могут найти работу, потому что их навыки не соответствуют потребностям работодателей. Поэтому предоставляем людям возможность получить ваучер на обучение и за государственный счет овладеть новой более актуальной на рынке труда специальностью, или повысить свой профессиональный уровень. За три месяца этого года такой возможностью воспользовались уже 6 тысяч украинцев. Государство профинансировало их обучение на 42 млн грн", - отметила Юлия Свириденко.

Среди наиболее популярных профессий и специальностей, по которым учатся по ваучерам в этом году, как указано, есть:

медсестринство (выдано 1642 ваучера);

дошкольное образование (384);

медицина (254);

психология (173);

повар (778);

водитель (345);

тракторист (298);

кондитер (172).

Больше всего ваучеров, как указано, получили жители Днепропетровской области (710 ваучеров), Львовской (602), Одесской (385), Харьковской (357), Киевской (349), Винницкой (347) областей.

В прошлом году ваучеры на обучение получили 18 100 украинцев, всего по программе было профинансировано 252 млн грн. В 2023 году наибольшее количество ваучеров было выдано по таким профессиям и специальностям: психология, социальная работа, образование, медицина, строительство и гражданская инженерия, повар, водитель.

Дополнение

В целом ваучер можно использовать для обучения по 124 профессиям и специальностям в сферах ІТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и тому подобное.

Профессию, учебное заведение в пределах Украины и форму обучения (дневную, заочную или дистанционную) человек выбирает самостоятельно. Обучение осуществляется учреждениями профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые имеют лицензию на такую образовательную деятельность.

Ваучер дает человеку право бесплатно пройти обучение в учебных заведениях или у работодателя по утвержденному Минэкономики перечню профессий и специальностей. На сегодня сумма ваучера на может превышать 30 280 грн. Если стоимость обучения дороже, то работодатель или человек доплачивает разницу самостоятельно.

Получить ваучер могут отдельные категории граждан, которые при этом имеют профессиональное-техническое или высшее образование, не зарегистрированы в службе занятости как безработные и не проходили обучение за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в течение последних 3-х лет.

Чтобы получить ваучер на обучение необходимо:

выбрать специальность, профессию и место обучения;

подать заявку онлайн на вебсайте Государственной службы занятости или обратиться в любой центр занятости с заявлением и документами (основные - паспорт, ИНН, трудовая книжка, документы об образовании и т.д.).

В течение 90 дней после получения ваучера в центре занятости человек должен заключить договор об обучении с учебным заведением.