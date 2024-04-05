На переквалификацию украинцев в этом году государство выделило 42 млн грн: какие профессии выбирают

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  105005 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  107633 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  107946 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  101678 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124404 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117222 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  118857 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111269 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101027 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  92047 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  221734 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  296607 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  299519 просмотра

На переквалификацию украинцев в этом году государство выделило 42 млн грн: какие профессии выбирают

В 2024 году 6 000 украинцев уже получили ваучер на обучение за государственный счет, на что государство заплатило 42 миллиона гривен, по данным Министерства экономики.

Общество •   •  8968 просмотра
На переквалификацию украинцев в этом году государство выделило 42 млн грн: какие профессии выбирают

Норвегия увеличит расходы на оборону почти вдвое, из-за угрозы со стороны россии

Норвегия планирует почти удвоить свои оборонные расходы до 56 миллиардов долларов до 2036 года, сосредоточившись на укреплении военно-морского флота и противовоздушной обороны из-за угрозы со стороны россии.

Новости Мира •   •  7060 просмотра
Норвегия увеличит расходы на оборону почти вдвое, из-за угрозы со стороны россии

По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете вражеского МиГ-31К

По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы со стороны российского самолета МиГ-31К.

Война •   •  10101 просмотра
По всей Украине воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о взлете вражеского МиГ-31К

Атака рф на Запорожье: известно о шести пострадавших - горсовет

Шесть человек получили ранения в результате российского обстрела Запорожья, сообщает городской совет.

Общество •   •  10597 просмотра
Атака рф на Запорожье: известно о шести пострадавших - горсовет

Родительская поминальная суббота: традиции и запреты

В Родительскую поминальную субботу православные верующие чтят память умерших родственников и близких, посещая могилы, молясь и устраивая дома постный поминальный ужин с кутьей.

Общество •   •  9333 просмотра
Родительская поминальная суббота: традиции и запреты

В Минобороны анонсировали смарт-мобилизацию

Министерство обороны Украины объявило "умную мобилизацию", которая позволяет гражданам в два клика подавать заявки на конкретные военные специальности, такие как оператор беспилотника или артиллерист, способствуя целевому набору и использованию гражданского опыта для усиления возможностей Вооруженных сил.

политика •   •  10573 просмотра
В Минобороны анонсировали смарт-мобилизацию

трибунал для путина может быть создан до конца 2024 года - еврокомиссар

Международный специальный трибунал для преследования военных преступлений в Украине может быть создан до конца 2024 года, при этом рассматриваются варианты его создания на основе многостороннего или двустороннего соглашения, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Война •   •  12063 просмотра
трибунал для путина может быть создан до конца 2024 года - еврокомиссар

До 400 млн долларов: в НБУ дали оценку потерям импорта в феврале на фоне возобновления блокады границ

В феврале импорт сократился примерно на $350-400 млн из-за блокады западных границ, со значительным падением импорта продуктов питания, промышленных товаров и древесины, но ростом импорта нефтепродуктов и некоторых химических товаров.

Война •   •  12319 просмотра
До 400 млн долларов: в НБУ дали оценку потерям импорта в феврале на фоне возобновления блокады границ

На полигоне испытали машину разминирования, которую собрали в Украине

Легкая машина разминирования DOK-ING MV-4, собранная и частично локализованная в Украине с долей локализации 15%, успешно прошла испытания на полигоне на различных участках местности и испытания на живучесть.

Война •   •  10810 просмотра
На полигоне испытали машину разминирования, которую собрали в Украине

За месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с химическими веществами

За прошлый месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения противником боеприпасов, содержащих опасные химические вещества, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.

Война •   •  10826 просмотра
За месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с химическими веществами