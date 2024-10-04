300 тисяч військових користуються застосунком "Армія+" - Міноборони
Київ • УНН
За два місяці роботи застосунку "Армія+" у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців. Додаток дозволяє подавати електронні рапорти, генерувати Армія ID та проходити опитування.
За майже два місяці роботи застосунку "Армія+ " у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовці. Також понад 1 000 військових формувань організовували роботу з електронними рапортами. Про це 4 жовтня повідомили в Міноборони, передає УНН.
Лідером впровадження сервісу стали Десантно-штурмові війська Збройних сил України.
На сьогодні зареєстровані в Армія+ військовослужбовці можуть:
- подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів,
- генерувати унікальний Армія ID,
- проходити опитування.
Наразі ці функції доступні для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. У майбутньому застосунок зможуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.
У вересні в "Армія+" щодня авторизовувались близько 5 000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів.
Нагадаємо
Нещодавнє оновлення "Армія+" дозволило військовослужбовцям, які мали труднощі з авторизацією, оновити свої дані безпосередньо через застосунок.
У наступній версії "Армія+" з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів.