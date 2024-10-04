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300 тисяч військових користуються застосунком "Армія+" - Міноборони

300 тисяч військових користуються застосунком "Армія+" - Міноборони

Київ • УНН

 • 12812 перегляди

За два місяці роботи застосунку "Армія+" у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовців. Додаток дозволяє подавати електронні рапорти, генерувати Армія ID та проходити опитування.

За майже два місяці роботи застосунку "Армія+ " у ньому зареєструвалися 300 000 військовослужбовці. Також понад 1 000 військових формувань організовували роботу з електронними рапортами. Про це 4 жовтня повідомили в Міноборони, передає УНН

Лідером впровадження сервісу стали Десантно-штурмові війська Збройних сил України. 

На сьогодні зареєстровані в Армія+ військовослужбовці можуть:

  • подавати та погоджувати 11 видів електронних рапортів,
  • генерувати унікальний Армія ID,
  • проходити опитування.

Наразі ці функції доступні для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. У майбутньому застосунок зможуть використовувати всі підрозділи Сил оборони.

У вересні в "Армія+" щодня авторизовувались близько 5 000 військових та подавалось до 200 електронних рапортів. 

- зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Нагадаємо

Нещодавнє оновлення "Армія+" дозволило військовослужбовцям, які мали труднощі з авторизацією, оновити свої дані безпосередньо через застосунок.

У наступній версії "Армія+" з’явиться функціонал навчання з військової справи, а також розшириться перелік електронних рапортів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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