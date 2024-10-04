300 тысяч военных пользуются приложением "Армия+" - Минобороны

За почти два месяца работы приложения "Армия+" в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих. Также более 1 000 военных формирований организовывали работу с электронными рапортами. 4 октября об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

Лидером внедрения сервиса стали Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

На сегодня зарегистрированные в Армия+ военнослужащие могут:

Сейчас эти функции доступны для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. В будущем приложение смогут использовать все подразделения Сил обороны.

В сентябре в "Армия+" ежедневно авторизовывались около 5 000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов.