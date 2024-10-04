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300 тысяч военных пользуются приложением "Армия+" - Минобороны

300 тысяч военных пользуются приложением "Армия+" - Минобороны

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 09:29  •  1637 просмотра

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За два месяца работы приложения «Армия+» в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих. Приложение позволяет подавать электронные рапорты, генерировать Армия ID и проходить опросы.

За почти два месяца работы приложения "Армия+" в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих. Также более 1 000 военных формирований организовывали работу с электронными рапортами. 4 октября об этом сообщили в Минобороны, передает УНН

Лидером внедрения сервиса стали Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. 

На сегодня зарегистрированные в Армия+ военнослужащие могут:

  • подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов,
  • генерировать уникальный Армия ID,
  • проходить опрос.

Сейчас эти функции доступны для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. В будущем приложение смогут использовать все подразделения Сил обороны.

В сентябре в "Армия+" ежедневно авторизовывались около 5 000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов. 

- отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Напомним

Недавнее обновление "Армия+" позволило военнослужащим, которые имели трудности с авторизацией, обновить свои данные непосредственно через приложение.

В следующей версии "Армия+" появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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