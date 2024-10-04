300 тысяч военных пользуются приложением "Армия+" - Минобороны
Киев • УНН
За два месяца работы приложения «Армия+» в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих. Приложение позволяет подавать электронные рапорты, генерировать Армия ID и проходить опросы.
За почти два месяца работы приложения "Армия+" в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих. Также более 1 000 военных формирований организовывали работу с электронными рапортами. 4 октября об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.
Лидером внедрения сервиса стали Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.
На сегодня зарегистрированные в Армия+ военнослужащие могут:
- подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов,
- генерировать уникальный Армия ID,
- проходить опрос.
Сейчас эти функции доступны для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. В будущем приложение смогут использовать все подразделения Сил обороны.
В сентябре в "Армия+" ежедневно авторизовывались около 5 000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов.
Напомним
Недавнее обновление "Армия+" позволило военнослужащим, которые имели трудности с авторизацией, обновить свои данные непосредственно через приложение.
В следующей версии "Армия+" появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов.