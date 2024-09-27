В застосунку "Армія+" з'явилась можливість оновити свій статус про військову службу: як це зробити
Київ • УНН
Застосунок "Армія+" отримав оновлення з функцією виправлення даних про військову службу. Користувачі можуть оновити інформацію про свою службу та отримати номер заявки для відстеження статусу.
Застосунок "Армія+" отримав важливе для захисників оновлення — функцію виправлення даних про військову службу. При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних. Про це заявили в Міністерстві оборони України, передає УНН.
Деталі
У відомстві пояснили, що після запуску Армія+ певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про їхню службу не відображається у застосунку. Частіше за все, це траплялося через те, що оператори ТЦК та СП не оцифрували дані про актуальний статус обліку громадянина.
Для виправлення даних користувачеві необхідно було встановити застосунок Резерв+, і через нього надіслати запит.
Ми розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про свою службу через "Армія+" у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі уточнити по ній статус
Що треба зробити для оновлення статусу в "Армія+":
- Завантажте/оновіть застосунок і авторизуйтеся;
- Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення «Ми не знайшли даних про вашу військову службу», тоді натисніть «Я точно чинний військовий»;
- Заповніть форму, вкажіть необхідні дані та надішліть;
- Отримайте номер заявки, завдяки якому ви зможете відстежувати її статус, і очікуйте сповіщення про результат.
У Міноборони додають, що за півтора місяця роботи в "Армія+" авторизувалося понад 270 тисяч військовослужбовців. Застосунок впровадили 1 тисяча військових частин, а також було подано 7 тисяч електронних рапортів, що мають юридичний статус паперового.
Нагадаємо
У ВР зареєстрували закон № 12066, який пропонує створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців для вдосконалення військового обліку та надання електронних послуг.