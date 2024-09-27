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В застосунку "Армія+" з'явилась можливість оновити свій статус про військову службу: як це зробити

В застосунку "Армія+" з'явилась можливість оновити свій статус про військову службу: як це зробити

Київ • УНН

 • 13104 перегляди

Застосунок "Армія+" отримав оновлення з функцією виправлення даних про військову службу. Користувачі можуть оновити інформацію про свою службу та отримати номер заявки для відстеження статусу.

Застосунок "Армія+" отримав важливе для захисників оновлення — функцію виправлення даних про військову службу. При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було  уточнити статус оновлення даних. Про це заявили в Міністерстві оборони України, передає УНН.

Деталі

У відомстві пояснили, що після запуску Армія+ певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про їхню службу не відображається у застосунку. Частіше за все, це траплялося через те, що оператори ТЦК та СП не оцифрували дані про актуальний статус обліку громадянина.

Для виправлення даних користувачеві необхідно було встановити застосунок Резерв+, і через нього надіслати запит.

Ми розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про свою службу через "Армія+" у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі уточнити по ній статус

- зазначила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Що треба зробити для оновлення статусу в "Армія+":

  • Завантажте/оновіть застосунок і авторизуйтеся;
  • Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення «Ми не знайшли даних про вашу військову службу», тоді натисніть «Я точно чинний військовий»;
  • Заповніть форму, вкажіть необхідні дані та надішліть;
  • Отримайте номер заявки, завдяки якому ви зможете відстежувати її статус, і очікуйте сповіщення про результат.   

У Міноборони додають, що за півтора місяця роботи в "Армія+" авторизувалося понад 270 тисяч військовослужбовців. Застосунок  впровадили 1 тисяча військових частин, а також було подано 7 тисяч електронних рапортів, що мають юридичний статус паперового.

Нагадаємо

У ВР зареєстрували закон № 12066, який пропонує створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців для вдосконалення військового обліку та надання електронних послуг. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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