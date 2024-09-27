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В приложении «Армия+» появилась возможность обновить свой статус о военной службе: как это сделать

В приложении «Армия+» появилась возможность обновить свой статус о военной службе: как это сделать

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 10:13  •  3083 просмотра

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Приложение «Армия+» получило обновление с функцией исправления данных о военной службе. Пользователи могут обновить информацию о своей службе и получить номер заявки для отслеживания статуса.

Приложение «Армия+» получило важное для защитников обновление - функцию исправления данных о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы дальше можно было  уточнить статус обновления данных. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве объяснили, что после запуска Армия+ определенная часть военнослужащих столкнулась с тем, что информация об их службе не отображается в приложении. Чаще всего, это случалось из-за того, что операторы ТЦК и СП не оцифровали данные об актуальном статусе учета гражданина.

Для исправления данных пользователю необходимо было установить приложение Резерв+, и через него отправить запрос.

Мы разработали функционал, который позволяет обновить информацию о своей службе через «Армия+» в несколько кликов и получить номер заявки, чтобы дальше уточнить по ней статус

- отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Что надо сделать для обновления статуса в «Армия+»:

  • Загрузите/обновите приложение и авторизуйтесь;
  • Если информация в реестре отсутствует, на экране появится сообщение «Мы не нашли данных о вашей военной службе», тогда нажмите «Я точно действующий военный»;
  • Заполните форму, укажите необходимые данные и отправьте;
  • Получите номер заявки, благодаря которому вы сможете отслеживать ее статус, и ожидайте оповещения о результате.   

В Минобороны добавляют, что за полтора месяца работы в «Армия+» авторизовалось более 270 тысяч военнослужащих. Приложение  внедрили 1 тысяча воинских частей, а также было подано 7 тысяч электронных рапортов, имеющих юридический статус бумажного.

Напомним,

В ВР зарегистрировали закон № 12066, который предлагает создать Единый государственный реестр военнослужащих для совершенствования воинского учета и предоставления электронных услуг. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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