В приложении «Армия+» появилась возможность обновить свой статус о военной службе: как это сделать
Киев • УНН
Приложение «Армия+» получило обновление с функцией исправления данных о военной службе. Пользователи могут обновить информацию о своей службе и получить номер заявки для отслеживания статуса.
Приложение «Армия+» получило важное для защитников обновление - функцию исправления данных о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы дальше можно было уточнить статус обновления данных. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
Детали
В ведомстве объяснили, что после запуска Армия+ определенная часть военнослужащих столкнулась с тем, что информация об их службе не отображается в приложении. Чаще всего, это случалось из-за того, что операторы ТЦК и СП не оцифровали данные об актуальном статусе учета гражданина.
Для исправления данных пользователю необходимо было установить приложение Резерв+, и через него отправить запрос.
Мы разработали функционал, который позволяет обновить информацию о своей службе через «Армия+» в несколько кликов и получить номер заявки, чтобы дальше уточнить по ней статус
Что надо сделать для обновления статуса в «Армия+»:
- Загрузите/обновите приложение и авторизуйтесь;
- Если информация в реестре отсутствует, на экране появится сообщение «Мы не нашли данных о вашей военной службе», тогда нажмите «Я точно действующий военный»;
- Заполните форму, укажите необходимые данные и отправьте;
- Получите номер заявки, благодаря которому вы сможете отслеживать ее статус, и ожидайте оповещения о результате.
В Минобороны добавляют, что за полтора месяца работы в «Армия+» авторизовалось более 270 тысяч военнослужащих. Приложение внедрили 1 тысяча воинских частей, а также было подано 7 тысяч электронных рапортов, имеющих юридический статус бумажного.
Напомним,
В ВР зарегистрировали закон № 12066, который предлагает создать Единый государственный реестр военнослужащих для совершенствования воинского учета и предоставления электронных услуг.