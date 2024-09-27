В приложении «Армия+» появилась возможность обновить свой статус о военной службе: как это сделать

Приложение «Армия+» получило важное для защитников обновление - функцию исправления данных о военной службе. При этом генерируется номер заявки, чтобы дальше можно было уточнить статус обновления данных. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве объяснили, что после запуска Армия+ определенная часть военнослужащих столкнулась с тем, что информация об их службе не отображается в приложении. Чаще всего, это случалось из-за того, что операторы ТЦК и СП не оцифровали данные об актуальном статусе учета гражданина.

Для исправления данных пользователю необходимо было установить приложение Резерв+, и через него отправить запрос.

Мы разработали функционал, который позволяет обновить информацию о своей службе через «Армия+» в несколько кликов и получить номер заявки, чтобы дальше уточнить по ней статус