За тиждень в Україні знешкоджено понад 2700 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
За тиждень з 4 по 10 березня в Україні було виявлено, вилучено та знешкоджено 2796 вибухонебезпечних предметів, здебільшого у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, а також перевірено та розміновано територію площею 2563,61 га.
Від початку тижня з 04 по 10 березня в Україні виявили, вилучили та знешкодили 2796 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомила Державна спеціальна служба транспорту, пише УНН.
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Зокрема, у Харківській області знешкодили 1829 вибухонебезпечних предметів, у Херсонській – 863, Миколаївській – 104.
Водночас, перевірено та розміновано територію площею 2563,61 га. У тому числі у Херсонській області 2460,16 га, у Миколаївській – 56,01 га, у Харківській – 40,32 га.
Усього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 119367 вибухонебезпечних предметів.
Розміновано:
- Територію площею 69170,60 гектарів;
- Акваторії – 21,66 га;
- Автомобільних доріг – 855,40 км;
- Залізничних колій – 2389,66 км;
- Лінії електромереж – 435,87 км;
- Газогонів – 42,34 км;
- Територій житлового призначення – 274,48 га.
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