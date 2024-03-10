За неделю в Украине обезврежено более 2700 взрывоопасных предметов

С начала недели с 04 по 10 марта в Украине обнаружили, изъяли и обезвредили 2796 взрывоопасных предметов. Об этом сообщила Государственная специальная служба транспорта, пишет УНН.

Детали

В частности, в Харьковской области обезвредили 1829 взрывоопасных предметов, в Херсонской - 863, Николаевской - 104.

В то же время, проверена и разминирована территория площадью 2563,61 га. В том числе в Херсонской области 2460,16 га, в Николаевской - 56,01 га, в Харьковской - 40,32 га.

Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы выявлено, изъято и обезврежено 119367 взрывоопасных предметов.

[Разминировано:

Территорию площадью 69170,60 гектаров;

Акватории - 21,66 га;

Автомобильных дорог - 855,40 км;

Железнодорожных путей - 2389,66 км;

Линии электросетей - 435,87 км;

Газопроводов - 42,34 км;

Территорий жилого назначения - 274,48 га.

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