Саперы вскоре начнут разминировать территории иностранными комплексами GCS-200

Эксклюзив
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
  •  102757 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Эксклюзив
Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
  •  117898 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
  •  125578 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
24 январь 2024, 16:30  •  146553 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
24 январь 2024, 15:41  •  156554 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  146410 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  143563 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  170060 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  173720 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  154009 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Саперы вскоре начнут разминировать территории иностранными комплексами GCS-200

Вскоре украинские саперы начнут разминирование деоккупированных территорий с помощью швейцарско-немецких комплексов механизированного разминирования GCS-200 (Global Clearance Solutions).

Война •   •  20937 просмотра
Саперы вскоре начнут разминировать территории иностранными комплексами GCS-200

Оккупанты продолжают террор на ВОТ: пытают жителей и проводят рейды в поисках партизан

россияне вызывают террор на временно оккупированных территориях, похищая и пытая гражданских лиц, а также проводя рейды с целью поиска партизан.

Война •   •  20079 просмотра
Оккупанты продолжают террор на ВОТ: пытают жителей и проводят рейды в поисках партизан

Украина работает над подготовкой визита Орбана - вице-премьер

Чиновники Украины и Венгрии готовятся к предстоящему визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Политика •   •  19785 просмотра
Украина работает над подготовкой визита Орбана - вице-премьер

В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ

Российскую управляемую ракету Х-59, выпущенную из истребителя Су-34, уничтожили Силы обороны в Николаевской области.

Война •   •  20046 просмотра
В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ

В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов

Национальный банк Украины прогнозирует незначительный рост количества мигрантов, которые возвращаются в этом году, и ожидает, что в 2025 году вернется около 400 000 мигрантов. Эти прогнозы учитывают повышенные риски безопасности и адаптацию мигрантов к жизни за рубежом.

Экономика •   •  24166 просмотра
В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов

В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024

В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024, определив количество заданий и время, отведенное на каждый предмет.

Общество •   •  18003 просмотра
В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024

россия завербовала на войну против Украины более 200 непальцев - глава МИД Непала

россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен. Непал требует от россии прекратить этот набор, репатриировать тех, кто служит, предоставить компенсацию семьям погибших и помочь в освобождении пленных.

Война •   •  18323 просмотра
россия завербовала на войну против Украины более 200 непальцев - глава МИД Непала

На сервисы столичной кольцевой электрички осуществлена хакерская атака, есть проблемы с приобретением билетов

Хакерская атака на сервисы Киевской кольцевой электрички привела к временным трудностям в приобретении билетов через чат-бот и терминалы Укрзализныци. Другие компании, в частности "Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность", также сообщили о сбоях в работе ИТ-систем из-за кибератак.

Общество •   •  20211 просмотра
На сервисы столичной кольцевой электрички осуществлена хакерская атака, есть проблемы с приобретением билетов

Франция о заявлениях рф по катастрофе Ил-76: россия приучила нас относительно лжи

Франция выражает скептицизм относительно заявлений россии о катастрофе военно-транспортного самолета Ил-76 24 января.

Война •   •  26348 просмотра
Франция о заявлениях рф по катастрофе Ил-76: россия приучила нас относительно лжи

На Киевщине во время пожара в доме погиб мужчина

В Бориспольском районе Киевской области во время пожара в доме погиб мужчина, вероятно, из-за неисправности печного отопления.

Криминал и ЧП •   •  20775 просмотра
На Киевщине во время пожара в доме погиб мужчина