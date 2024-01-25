Саперы вскоре начнут разминировать территории иностранными комплексами GCS-200

Украинские саперы будут разминировать деоккупированные территории с помощью иностранных комплексов GCS-200, сообщает Минобороны, пишет УНН.

Вскоре инженерно-саперный батальон Командования сил поддержки ВСУ начнет очищать деоккупированные украинские территории с помощью машин механизированного разминирования GCS-200 (Global Clearance Solutions) - говорится в сообщении Минобороны.

Детали

Как сообщается, это швейцарско-немецкая беспилотная многоцелевая платформа, управляемая дистанционно. Во время разминирования мины подрываются или уничтожаются рабочим механизмом, который имеет ряд модификаций и применяется в соответствии с условиями, в которых работает.

Как гусеничная машина, GCS-200 очень маневренна и может выполнять поворот на месте с минимальным радиусом примерно в 4 метра.

"Платформы GCS используют в более чем 40 странах мира - они зарекомендовали себя как надежное и эффективное средство для разминирования", - указали в оборонном ведомстве.

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