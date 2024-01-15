Швейцария в октябре проведет конференцию по гуманитарному разминированию Украины

Швейцария планирует провести в Женеве конференцию по вопросу гуманитарного разминирования Украины. Она должна состояться в октябре. Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Как заявила президент Швейцарии, что для восстановления Украины центральным вопросом является очистка от мин, напомнив, что ее страна утвердила рассчитанный на четыре года пакет помощи объемом в 100 млн франков.

Более 100 млн евро на гуманитарное разминирование: Швейцария поддержит Украину средствами

"В октябре этого года в Женеве состоится конференция по этому вопросу", - сказала Амхерд.

Она подчеркнула, что гуманитарное разминирование является предпосылкой для возвращения украинцев в свои дома и сбора урожая.

"Если в такой большой стране-экспортере, как Украина, будет собираться меньше урожая, это, как известно, будет иметь глобальные негативные последствия", - добавила президент Швейцарии.

Напомним,

Швейцария планирует предоставить Украине 1,5 миллиарда франков в период с 2025 по 2028 год.