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Швейцарія в жовтні проведе конференцію з гуманітарного розмінування України

Швейцарія в жовтні проведе конференцію з гуманітарного розмінування України

Київ • УНН

 • 25554 перегляди

Швейцарія планує провести конференцію з гуманітарного розмінування України в жовтні, оголосила Амхерд. Країна також схвалила чотирирічний пакет допомоги на суму 100 мільйонів франків для підтримки цих зусиль.

Швейцарія планує провести в Женеві конференцію з питання гуманітарного розмінування України. Вона має відбутися у жовтні. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Деталі

Як заявила президент Швейцарії, що для відновлення України центральним питанням є очищення від мін, нагадавши, що її країна затвердила розрахований на чотири роки пакет допомоги обсягом у 100 млн франків.

Понад 100 млн євро на гуманітарне розмінування: Швейцарія підтримає Україну коштами12.10.23, 10:51 • 265949 переглядiв

"У жовтні цього року у Женеві відбудеться конференція з цього питання", – сказала Амхерд.

Вона наголосила, що гуманітарне розмінування є передумовою для повернення українців у свої домівки та збору урожаю.

"Якщо у такій великій країні-експортері, як Україна, буде збиратись менше урожаю, це, як відомо, буде мати глобальні негативні наслідки", – додала президент Швейцарії.

Нагадаємо

Швейцарія планує надати Україні 1,5 мільярда франків у період з 2025 по 2028 рік.

Павло Башинський

Павло Башинський

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