Сапери невдовзі почнуть розміновувати території іноземними комплексами GCS-200
Київ • УНН
Незабаром українські сапери розпочнуть розмінування деокупованих територій за допомогою швейцарсько-німецьких комплексів механізованого розмінування GCS-200 (Global Clearance Solutions).
Українські сапери розміновуватимуть деокуповані території за допомогою іноземних комплексів GCS-200, повідомляє Міноборони, пише УНН.
Невдовзі інженерно-саперний батальйон Командування сил підтримки ЗСУ розпочне очищати деокуповані українські території за допомогою машин механізованого розмінування GCS-200 (Global Clearance Solutions)
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Як повідомляєтсья, це швейцарсько-німецька безпілотна багатоцільова платформа, що керується дистанційно. Під час розмінування міни підриваються або знищуються робочим механізмом, який має низку модифікацій та застосовується відповідно до умов, у яких працює.
Як гусенична машина, GCS-200 дуже маневрена і може виконувати поворот на місці з мінімальним радіусом приблизно в 4 метри.
"Платформи GCS використовують у більш ніж 40 країнах світу – вони зарекомендували себе як надійний та ефективний засіб для розмінування", - вказали в оборонному відомстві.
Швейцарія в жовтні проведе конференцію з гуманітарного розмінування України15.01.24, 19:59 • 25554 перегляди