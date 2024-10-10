Рада дозволила іноземцям служити офіцерами в ЗСУ та Нацгвардії

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

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"Рада ухвалила в цілому (законопроєкт) №12023 внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. "За" - 276", - написав нардеп Ярослав Железняк у Telegram/

Як розповів заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Єгор Чернєв, "це дасть можливість іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу на посадах як рядового, сержантського і старшинського, так і офіцерського складу в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України".

Окрім того, законопроєкт:

передбачає створення Центру рекрутингу іноземців;

проведення заходів спеціальної перевірки іноземців та осіб без громадянства;

врегульовує питання в’їзду-виїзду іноземців в\з України;

дозволить іноземцям та особам без громадянства проходити військову службу у розвідоргані Міноборони.

Як пояснив Чернєв, необхідність удосконалення законодавства виникла через ситуацію на лінії фронту, яка потребує збільшення мобілізаційних ресурсів, та через складну ситуаціяю з офіцерським кадровим складом.

"У нас є військовослужбовці з інших країн, які проходили службу, мають офіцерські звання і готові долучитися до лав ЗСУ. У нас є іноземний легіон, в якому сьогодні офіцери країн Заходу, партнерських держав проходять службу на рівні солдатів або сержантів. Тому ухвалений законопроєкт покликаний дозволити нам ставити на офіцерські посади колишніх офіцерів з інших країн", – пояснив парламентар.

До війська, як зазначається, дозволили залучати всіх охочих, зокрема іноземців та осіб без громадянства, які мають відповідний бойовий досвід чи навички.

"Особливо цінними для нас є ті люди, які мають специфічні офіцерські спеціальності, наприклад, офіцери служби протиповітряної оборони. Ми не можемо підготувати кваліфікованих спеціалістів за місяць-два і навіть за пів року. Водночас ми вже маємо таких офіцерів з інших країн", – наголосив Чернєв.

Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців для ЗСУ