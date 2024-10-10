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Рада разрешила иностранцам служить офицерами в ВСУ и Нацгвардии

Рада разрешила иностранцам служить офицерами в ВСУ и Нацгвардии

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 08:48  •  6054 просмотра

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Верховная Рада приняла закон, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства служить на офицерских должностях в ВСУ, Нацгвардии и других военных формированиях. Закон также предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев.

Верховная Рада приняла правительственный законопроект №12023 о прохождении военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в ВСУ, Государственной спецслужбе транспорта и Нацгвардии Украины, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Рада приняла в целом (законопроект) №12023 внесение изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. "За" - 276", - написал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Как рассказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Егор Чернев, "это даст возможность иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях как рядового, сержантского и старшинского, так и офицерского состава в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины".

Кроме того, законопроект:

  • предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев;
  • проведение мероприятий специальной проверки иностранцев и лиц без гражданства;
  • регулирует вопросы въезда-выезда иностранцев в/из Украины;
  • позволит иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу в разведоргане Минобороны.

Как пояснил Чернев, необходимость усовершенствования законодательства возникла из-за ситуации на линии фронта, которая требует увеличения мобилизационных ресурсов, и из-за сложной ситуации с офицерским кадровым составом.

"У нас есть военнослужащие из других стран, которые проходили службу, имеют офицерские звания и готовы присоединиться к рядам ВСУ. У нас есть иностранный легион, в котором сегодня офицеры стран Запада, партнерских государств проходят службу на уровне солдат или сержантов. Поэтому принятый законопроект призван позволить нам ставить на офицерские должности бывших офицеров из других стран", - пояснил парламентарий.

В армию, как отмечается, разрешили привлекать всех желающих, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, которые имеют соответствующий боевой опыт или навыки. 

"Особенно ценными для нас являются те люди, которые имеют специфические офицерские специальности, например, офицеры службы противовоздушной обороны. Мы не можем подготовить квалифицированных специалистов за месяц-два и даже за полгода. В то же время мы уже имеем таких офицеров из других стран", - подчеркнул Чернев.

Рада поддержала создание Центра рекрутинга иностранцев для ВСУ17 сентября 2024, 11:50 • 29872 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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