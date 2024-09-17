Рада поддержала создание Центра рекрутинга иностранцев для ВСУ
Киев • УНН
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о службе иностранцев в ВСУ. Документ предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев и проведение специальной проверки кандидатов.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины (№12023). Документ предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Рада приняла за основу #12023 внесение изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. ЗА - 278
По его словам, согласно зконопроекту предусматривается создание Центра рекрутинга иностранцев.
Положение о Центре рекрутинга по приему иностранцев и лиц без гражданства на военную службу по контракту утверждаются КМУ.
Предусматривается проведение мероприятий специальной проверки иностранцев - в Центре рекрутинга иностранцев. Во время специальной проверки иностранцев выясняется:
- законность их пребывания на территории Украины;
- факты привлечения к административной и уголовной ответственности согласно законодательству Украины;
- признаки связей такого лица с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
- другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию такого лица на военную службу по контракту.
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