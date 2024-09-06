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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство одобрило законопроект о службе иностранцев в ВСУ по контракту: что изменится

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6 сентября 2024, 12:19  •  15679 просмотра

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Кабмин согласовал изменения в законодательство относительно военной службы иностранцев в ВСУ. Законопроект позволяет иностранцам занимать офицерские должности и устанавливает порядок въезда-выезда из Украины для военнослужащих.

Кабинет министров согласовал законопроект, который предусматривает изменения в законодательство о прохождении военной службы по контракту в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

"Одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины", - сообщил Мельничук.

Отмечается, что законопроектом предусматривается разрешить иностранцам и лицам без гражданства заключать на контракт на должности офицерского состава. Ранее были для советского и сержантского и старшинского состава.

Также предлагается установить, что въезд в Украину и выезд из Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии, осуществляется по паспортному документу и военно-учетному документу.

Кроме того, предполагается, что на военную службу в разведывательный орган Министерства обороны Украины могут быть приняты иностранцы и лица без гражданства до окончания в государстве особого периода.

Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что желающие служить иностранцы могут обратиться в Центр рекрутинга, центры предоставления админ услуг, центры занятости, ТЦК по месту жительства, или непосредственно в воинскую часть, где желают служить по контракту.

После рассмотрения обращений в центрах рекрутинга будет проводиться специальная проверка относительно:

законности пребывания на территории Украины;

фактов привлечения к административной или уголовной ответственности;

признаки связей с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины.

"Иностранцы, которые изъявили желание служить по контракту по своему согласию должны пройти проверку на полиграфе. Нежелание проходить полиграф - будет основанием отказа в принятии на службу", - добавил нардеп.

Напомним

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о предоставлении иностранцам, которые служат в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, гражданства Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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