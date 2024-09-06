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Уряд схвалив законопроєкт про службу іноземців в ЗСУ за контрактом: що зміниться

Уряд схвалив законопроєкт про службу іноземців в ЗСУ за контрактом: що зміниться

Київ • УНН

 • 23068 перегляди

Кабмін погодив зміни до законодавства щодо військової служби іноземців в ЗСУ. Законопроєкт дозволяє іноземцям займати офіцерські посади та встановлює порядок в'їзду-виїзду з України для військовослужбовців.

Кабінет міністрів погодив законопроєкт, який передбачає зміни до законодавства щодо проходження військової служби за контрактом в ЗСУ іноземцями та особами без громадянства. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

"Схвалено проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України", - повідомив Мельничук.

Зазначається, що законопроєктом передбачається дозволити іноземцями та особами без громадянства заключати на контракт на посади офіцерського складу. Раніше були для радового та сержантського і старшинського складу.

Також пропонується встановити, що вʼїзд в Україну та виїзд з України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії, здійснюється за паспортним документом та військово-обліковим документом.

Окрім того, передбачається, що на військову службу до розвідувального органу Міністерства оборони України можуть бути прийняті іноземці та особи без громадянства до закінчення в державі особливого періоду.

Доповнення

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що бажаючі служити іноземці можуть звернутись до Центру рекрутингу, центрів надання адмін послуг, центрів зайнятості, ТЦК за місцем проживання, або безпосередньо до військової частини, де бажають служити за контрактом.

Після розгляду звернень у центрах рекрутингу буде проводитись спеціальна перевірка щодо:

законності перебування на території України;

фактів притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності;

ознаки звʼязків з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України.

"Іноземці, які виявили бажання служити за контрактом за своєю згодою мають пройти перевірку на поліграфі. Небажання проходити поліграф - буде підставою відмови у прийнятті на службу", - додав нардеп.

Нагадаємо

Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт щодо надання іноземцям, які служать у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України, громадянства України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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