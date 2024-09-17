Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців для ЗСУ
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про службу іноземців у ЗСУ. Документ передбачає створення Центру рекрутингу іноземців та проведення спеціальної перевірки кандидатів.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України (№12023). Документ передбачає створення Центру рекрутингу іноземців. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Рада прийняла за основу #12023 внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства. ЗА - 278
За його словм, згідно із зконопроєктом передбачається створення Центру рекрутингу іноземців.
Положення про Центр рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом затверджуються КМУ.
Передбачається проведення заходів спеціальної перевірки іноземців - в Центрі рекрутингу іноземців. Під час спеціальної перевірки іноземців з’ясовується:
- законність їх перебування на території України;
- факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України;
- ознаки зв’язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
- інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.
Уряд схвалив законопроєкт про службу іноземців в ЗСУ за контрактом: що зміниться06.09.24, 15:19 • 23068 переглядiв