Третина України, або понад 174 тис. квадратних кілометрів, залишається замінованою
Київ • УНН
Понад 30% території України, або понад 174 тисячі квадратних кілометрів, залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, за словами речника українського військового відомства.
Наразі в Україні 30% територій залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, що складає понад 174 тис. квадратних кілометрів. Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив речник Державної спеціальної служби транспорту полковник Віталій Кирилов, передає УНН.
На сьогодні 30% територій України залишаються забрудненими вибухонебезпечними предметами, що складає понад 174 тис. квадратних кілометрів
За його словами, щоденно від державної спеціальної служби транспорту залучено понад 200 груп розмінування різного складу, які виконують завдання на деокупованих територіях та на тих ділянках, на яких дозволяють проводити роботи погодні умови.
Також він повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 2 лютого саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту обстежили понад 57 тис. га та знищили понад 103 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Окрім того, за словами Кирилова розміновано (перевірено):
- Автомобільних доріг – 818,76 км;
- Залізничних колій – 2 293,68 км;
- Газогонів – 37,1 км;
- Ліній електромереж – 435,87 км;
- Акваторій - 21,66 га
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