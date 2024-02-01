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На програми гуманітарного розмінування передбачено 3 млрд гривень - Шмигаль

На програми гуманітарного розмінування передбачено 3 млрд гривень - Шмигаль

Київ • УНН

 • 26866 перегляди

Україна виділила 3 мільярди грн з державного бюджету на програми гуманітарного розмінування і працює над компенсацією фермерам за розмінування їхніх земель перед посівною.

В уряді працюють над порядком компенсації сільгоспвиробникам за проведене розмінування перед посівною кампанією. Держбюджет в цьому році передбачає 3 млрд грн на програми гуманітарного розмінування.  Про це повідомив прем'єр - міністр Денис Шмигаль, пише УНН

Цьогоріч у державному бюджеті ми вперше заклали 3 млрд грн на програми гуманітарного розмінування. Дав завдання Мінекономіки з іншими дотичними органами затвердити план пріоритезації розмінування, а також подати постанову, яка врегулює порядок компенсації сільгоспвиробникам за проведене розмінування

- написав Шмигаль у Telegram.

 Він зазначив, що Мінекономіки разом із міжнародними партнерами мають напрацювати механізм, згідно з яким закупівлі послуг з розмінування були б доступними для малих фермерів. 

"Крім того, на засіданні Національного органу з протимінної діяльності буде розглянуто стратегію гуманітарного розмінування, яку далі буде винесено на засідання РНБО", - вказав Шмигаль.

Доповнення 

Раніше прем'єр - міністр повідомлв, що потенційно замінованими є 30% територій.

У січні 2024 року було обстежено понад 21 тис. га сільгоспземель, сертифіковані нові оператори та відкрито доступ до державних стандартів в сфері протимінної діяльності.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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