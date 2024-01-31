Протягом січня обстежено понад 21 тис. га в рамках заходів із розмінування земель
Київ • УНН
У січні 2024 року понад 21 тисячу гектарів сільськогосподарських угідь в Україні було обстежено на наявність мін, оскільки зусилля з розмінування тривали відповідно до оновленого плану дій.
В Україні продовжується виконання плану заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення. У січні 2024 року обстежено понад 21 тис. га сільгоспземель, сертифіковані нові оператори та відкрито доступ до державних стандартів в сфері протимінної діяльності.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.
Деталі
Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила про результати роботи в сфері ПМД за перший місяць 2024 року.
У 2023 році наші сапери показали гарний результат. Тож ми оновили План заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення, збільшивши площі, визначені для першочергового повернення в господарську експлуатацію. І вже працюючи за оновленим планом, ДСНС, ДССТ та неурядові оператори обстежили в перший місяць понад 21 тисячу гектарів землі. Враховуючи, що зима – складний період для робіт з розмінування, маємо непогані темпи
Розподіл по областях обстеження земель с/г призначення в січні 2024 року:
В Херсонській області — майже 19,7 тис га;
В Миколаївській області — понад 1,1 тис га;
В Харківській області — біля 200 га.
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Також за словами Юлії Свириденко в Україні збільшилась кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності. Станом на зараз це вже 29 операторів.
В грудні минулого року в Україні було 26 сертифікованих операторів. Станом на зараз маємо вже 29 операторів. Отже наші спроможності збільшуються. Сьогодні працюємо над тим, щоб удосконалити, цифровізувати та пришвидшити процеси сертифікації. Зокрема, з 29 січня ми відкрили безоплатний доступ до державного стандарту в сфері протимінної діяльності. Тобто операторам чи компаніям, які мають намір працювати в сфері ПМД, відтепер не потрібно буде сплачувати кошти, щоб ознайомитись з державним стандартом
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