Протягом січня обстежено понад 21 тис. га в рамках заходів із розмінування земель

В Україні продовжується виконання плану заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення. У січні 2024 року обстежено понад 21 тис. га сільгоспземель, сертифіковані нові оператори та відкрито доступ до державних стандартів в сфері протимінної діяльності.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі

Перший віцепрем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила про результати роботи в сфері ПМД за перший місяць 2024 року.

У 2023 році наші сапери показали гарний результат. Тож ми оновили План заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення, збільшивши площі, визначені для першочергового повернення в господарську експлуатацію. І вже працюючи за оновленим планом, ДСНС, ДССТ та неурядові оператори обстежили в перший місяць понад 21 тисячу гектарів землі. Враховуючи, що зима – складний період для робіт з розмінування, маємо непогані темпи

Розподіл по областях обстеження земель с/г призначення в січні 2024 року:

В Херсонській області — майже 19,7 тис га;

В Миколаївській області — понад 1,1 тис га;

В Харківській області — біля 200 га.

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Також за словами Юлії Свириденко в Україні збільшилась кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності. Станом на зараз це вже 29 операторів.

В грудні минулого року в Україні було 26 сертифікованих операторів. Станом на зараз маємо вже 29 операторів. Отже наші спроможності збільшуються. Сьогодні працюємо над тим, щоб удосконалити, цифровізувати та пришвидшити процеси сертифікації. Зокрема, з 29 січня ми відкрили безоплатний доступ до державного стандарту в сфері протимінної діяльності. Тобто операторам чи компаніям, які мають намір працювати в сфері ПМД, відтепер не потрібно буде сплачувати кошти, щоб ознайомитись з державним стандартом