В течение января обследовано более 21 тыс. га в рамках мероприятий по разминированию земель

В Украине продолжается выполнение плана мероприятий по разминированию земель сельскохозяйственного назначения. В январе 2024 года обследовано более 21 тыс. га сельхозземель, сертифицированы новые операторы и открыт доступ к государственным стандартам в сфере противоминной деятельности.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали

Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила о результатах работы в сфере ПМП за первый месяц 2024 года.

В 2023 году наши саперы показали хороший результат. Поэтому мы обновили План мероприятий по разминированию земель сельскохозяйственного назначения, увеличив площади, определенные для первоочередного возвращения в хозяйственную эксплуатацию. И уже работая по обновленному плану, ГСЧС, ГССТ и неправительственные операторы обследовали в первый месяц более 21 тысячи гектаров земли. Учитывая, что зима - сложный период для работ по разминированию, имеем неплохие темпы - рассказала первый вице-премьер-министр.

Распределение по областям обследования земель с/х назначения в январе 2024 года:

В Херсонской области - почти 19,7 тыс га;

В Николаевской области - более 1,1 тыс га;

В Харьковской области - около 200 га.

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Также по словам Юлии Свириденко в Украине увеличилось количество сертифицированных операторов противоминной деятельности. По состоянию на сейчас это уже 29 операторов.

В декабре прошлого года в Украине было 26 сертифицированных операторов. По состоянию на сейчас имеем уже 29 операторов. Так что наши возможности увеличиваются. Сегодня работаем над тем, чтобы усовершенствовать, цифровизировать и ускорить процессы сертификации. В частности, с 29 января мы открыли бесплатный доступ к государственному стандарту в сфере противоминной деятельности. То есть операторам или компаниям, которые намерены работать в сфере ПМП, отныне не нужно будет платить деньги, чтобы ознакомиться с государственным стандартом - отметила Юлия Свириденко.

Напомним,

Швейцария планирует провести в Женеве конференцию по вопросу гуманитарного разминирования Украины. Она должна состояться в октябре.

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