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После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters

После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 10:29  •  16556 просмотра

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Лидеры ЕС предложат проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы преодолеть оппозицию Венгрии к финансированию.

Лидеры Европейского Союза предложат в четверг проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в попытке преодолеть сопротивление со стороны Венгрии, со ссылкой на проект выводов саммита в среду сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В новом обновлении проекта выводов саммита предполагается, что "лидеры ЕС будут проводить ежегодные дебаты по пакету помощи на основе отчетов Европейской комиссии".

"Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны россии против Украины", - говорится в проекте выводов от 30 января, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Дополнение

Помощь в размере 50 млрд евро должна покрыть потребности Украины на 2024-2027 годы. Венгрия настаивает на ежегодном пересмотре с правом вето, против чего выступают другие члены ЕС, отмечает издание.

Орбан озвучил требование для участия Венгрии в совместном решении стран ЕС о пакете помощи для Украины30 январь 2024, 10:50 • 26011 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Після вимог Угорщини: лідери ЄС запропонують щорічні дебати щодо допомоги Україні на 50 млрд євро - Reuters
After Hungary's demands: EU leaders to propose annual debate on €50 billion aid to Ukraine - Reuters
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