После требований Венгрии: лидеры ЕС предложат ежегодные дебаты по помощи Украине на 50 млрд евро - Reuters

Лидеры Европейского Союза предложат в четверг проводить ежегодные дебаты по запланированному пакету помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в попытке преодолеть сопротивление со стороны Венгрии, со ссылкой на проект выводов саммита в среду сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В новом обновлении проекта выводов саммита предполагается, что "лидеры ЕС будут проводить ежегодные дебаты по пакету помощи на основе отчетов Европейской комиссии".

"Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации этого механизма с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессивной войны россии против Украины", - говорится в проекте выводов от 30 января, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Дополнение

Помощь в размере 50 млрд евро должна покрыть потребности Украины на 2024-2027 годы. Венгрия настаивает на ежегодном пересмотре с правом вето, против чего выступают другие члены ЕС, отмечает издание.

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