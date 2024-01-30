Орбан озвучил требование для участия Венгрии в совместном решении стран ЕС о пакете помощи для Украины

Венгрия готова принять участие в совместном решении 27 стран-членов ЕС по пакету финансирования для Украины, если ей гарантируют, что ежегодно будет решаться, присылать эти деньги или нет. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому изданию Le Point, пишет УНН.

Мы решили сделать компромиссное предложение: мы не согласны менять бюджет. Мы не согласны с тем, что мы должны давать 50 миллиардов евро, огромную сумму. Мы не согласны с тем, что мы должны предоставлять его на четыре года и тому подобное. Но эй, Венгрия готова принять участие в решении 27, если вы гарантируете, что ежегодно мы будем решать, отправлять эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь такую же правовую основу, как и сегодня: оно должно быть единогласным. К сожалению, некоторые страны ежегодно понимают или трактуют такую позицию как способ шантажа - сказал Орбан.

На реплику, что другие 26 стран-членов ЕС говорят, что план, который утверждается ежегодно, не позволит Украине планировать свои расходы на четыре года, и допустим ли это аргумент в его глазах, Орбан ответил, что "это аргумент, который нужно воспринимать серьезно, но я его не принимаю", перечислив, почему, по его мнению, это так, и в частности упомянув, что "никто не знает, примут ли американцы участие в игре или нет, сегодня или после президентских выборов в США в ноябре 2024 года".

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