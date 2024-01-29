Венгрия открыта к использованию бюджета ЕС для пакета помощи Украине - советник Орбана

Венгрия в понедельник дала понять о своей готовности к компромиссу, позволяющему финансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока, перед экстренным саммитом в четверг, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как указано, политический директор премьер-министр Венгрии Виктора Орбана заявил в понедельник, что Венгрия готова использовать бюджет ЕС для предложенного пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро, что издание называет "серьезным изменением в позиции Будапешта по сравнению с тем, что было всего несколько недель назад".

Балаш Орбан, главный политический помощник премьер-министра, подтвердил на X, что Будапешт направил Брюсселю в субботу предложение, демонстрируя, что он открыт для использования бюджета ЕС для пакета помощи и выпуска общего долга ЕС для его финансирования, если другие "оговорки" были добавлены.

Дополнение

Газета Financial Times сообщила в воскресенье, что ЕС мог бы саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует помощь на саммите на этой неделе.

"Документ, подготовленный брюссельскими бюрократами, лишь подтверждает то, о чем уже давно говорит венгерское правительство: доступ к фондам ЕС используется Брюсселем для политического шантажа", - заявил на X министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.

Если Венгрия не согласится на начальный пакет помощи, лидеры ЕС предложили обходной путь, который включал соглашение между 26 членами и Украиной, которое также лишило бы Будапешт доступа к фондам ЕС, например, по вопросам миграции.

ЕС приостановил выделение значительной части средств для Венгрии из-за опасений, что Будапешт нанес ущерб демократической системе сдержек и противовесов в стране. ЕС разблокировал часть этих средств в конце прошлого года, заявив, что Будапешт провел реформу своей судебной системы, но около 20 миллиардов евро все еще остаются замороженными.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встречается со своим украинским коллегой сегодня в Ужгороде, чтобы подготовить возможную встречу между Орбаном и Зеленским, отмечает издание.