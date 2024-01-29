Венгрия открыта к использованию бюджета ЕС для пакета помощи Украине - советник Орбана
Киев • УНН
Венгрия сигнализирует о готовности к компромиссу по пакету помощи ЕС для Украины
Венгрия в понедельник дала понять о своей готовности к компромиссу, позволяющему финансировать предложенный Евросоюзом пакет помощи Украине из бюджета блока, перед экстренным саммитом в четверг, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как указано, политический директор премьер-министр Венгрии Виктора Орбана заявил в понедельник, что Венгрия готова использовать бюджет ЕС для предложенного пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро, что издание называет "серьезным изменением в позиции Будапешта по сравнению с тем, что было всего несколько недель назад".
Балаш Орбан, главный политический помощник премьер-министра, подтвердил на X, что Будапешт направил Брюсселю в субботу предложение, демонстрируя, что он открыт для использования бюджета ЕС для пакета помощи и выпуска общего долга ЕС для его финансирования, если другие "оговорки" были добавлены.
Дополнение
Газета Financial Times сообщила в воскресенье, что ЕС мог бы саботировать экономику Венгрии, если Будапешт заблокирует помощь на саммите на этой неделе.
"Документ, подготовленный брюссельскими бюрократами, лишь подтверждает то, о чем уже давно говорит венгерское правительство: доступ к фондам ЕС используется Брюсселем для политического шантажа", - заявил на X министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока.
Если Венгрия не согласится на начальный пакет помощи, лидеры ЕС предложили обходной путь, который включал соглашение между 26 членами и Украиной, которое также лишило бы Будапешт доступа к фондам ЕС, например, по вопросам миграции.
ЕС приостановил выделение значительной части средств для Венгрии из-за опасений, что Будапешт нанес ущерб демократической системе сдержек и противовесов в стране. ЕС разблокировал часть этих средств в конце прошлого года, заявив, что Будапешт провел реформу своей судебной системы, но около 20 миллиардов евро все еще остаются замороженными.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встречается со своим украинским коллегой сегодня в Ужгороде, чтобы подготовить возможную встречу между Орбаном и Зеленским, отмечает издание.
Венгрия открыта к использованию бюджета ЕС для пакета помощи Украине - советник Орбана
Венгрия сигнализирует о готовности к компромиссу по пакету помощи ЕС для Украины.
Украина получила более 73 млрд долларов бюджетной поддержки от стран-доноров с начала полномасштабного вторжения рф - Минфин
С февраля 2022 года Украина получила около $73,7 млрд прямой бюджетной поддержки от стран-доноров. Эти средства позволили правительству обеспечить устойчивое управление и полностью профинансировать социальные и гуманитарные расходы в условиях российского вторжения.
Укрпочта представила марку к своему 30-летию
2 февраля АО "Укрпочта" будет праздновать день рождения - 30 лет со дня основания. В честь этого события компания выпустит новую марку, посвященную подвигам почтовиков во время войны.
россияне формируют усиление подразделений, которые на левом берегу Херсонщины - Гуменюк
Россия формирует подкрепление для подразделений на левом берегу Херсонской области после того, как они понесли большие потери, по словам украинских чиновников. В Крыму также наблюдается определенная активность по пополнению запасов российских войск.
На ВОТ россияне конфискуют имущество украинцев, которым не удалось вернуться домой - Федоров
российская федерация превращает оккупированные территории в гетто, куда украинцам опасно возвращаться домой. Иван Федоров отметил, что россия пропускает лишь 10% украинцев, которые пытаются посетить родственников.
Навсегда в истории нашего народа: Зеленский почтил память Героев Крут
В День памяти Героев Крут президент Владимир Зеленский почтил память погибших в борьбе за независимость Украины. Он возложил цветы к памятным знакам, подчеркнув, что все герои, которые пожертвовали собой ради свободы Украины, навсегда вошли в историю нации.
россияне ударили по Никополю, ранены двое молодых людей - ОВА
Никополь подвергся удару российской артиллерии, в результате чего пострадали двое молодых людей в возрасте 19 и 21 года. У одного из них серьезные осколочные ранения головы и грудной клетки, другой будет лечиться дома.
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
Что предвещают звезды в период с 29 января по 4 февраля специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог.
Украинские бадминтонисты завоевали "серебро" и "бронзу" в смешанном парном разряде на турнире в Исландии
Украинские бадминтонисты Евгения Кантемир и Алексей Титов завоевали серебро в смешанном парном разряде на турнире "RSL Iceland International 2024" в Рейкьявике, а Полина Ткач и Вячеслав Яковлев стали бронзовыми призерами в этом же турнире.
Достройка ХАЭС сделает эту станцию мощнее Запорожской АЭС - министр энергетики
Герман Галущенко рассказал о планах о достройке ХАЭС, которое начнется в 2024 году. Планируется, что ХАЭС получит 4 новых энергоблока, в том числе 2 энергоблока по американской технологии AP1000. После завершения строительства Хмельницкая АЭС станет крупнейшей атомной станцией в Европе.