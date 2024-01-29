Угорщина відкрита до використання бюджету ЄС для пакету допомоги Україні - радник Орбана

ukenru
29 березня, 19:41 • 46611 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 101500 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 117462 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118823 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234972 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157539 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 148158 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133720 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121770 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112915 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.4 м/с
82 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 34273 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 26415 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 22172 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 21678 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 17315 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234972 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386463 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441424 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449746 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359128 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 117462 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131008 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125182 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99227 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108177 перегляди
Актуальне
Угорщина відкрита до використання бюджету ЄС для пакету допомоги Україні - радник Орбана

Угорщина відкрита до використання бюджету ЄС для пакету допомоги Україні - радник Орбана

Київ • УНН

 • 38496 перегляди

Угорщина сигналізує про готовність до компромісу щодо пакету допомоги ЄС для України

Угорщина у понеділок дала зрозуміти про свою готовність до компромісу, що дозволяє фінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку, перед екстреним самітом у четвер, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як вказано, політичний директор прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана заявив у понеділок, що Угорщина готова використати бюджет ЄС для запропонованого пакету допомоги Україні у 50 мільярдів євро, що видання називає "серйозною зміною у позиції Будапешта порівняно з тим, що було лише кілька тижнів тому".

Балаш Орбан, головний політичний помічник прем'єр-міністра, підтвердив на X, що Будапешт направив Брюсселю в суботу пропозицію, демонструючи, що він відкритий для використання бюджету ЄС для пакету допомоги та випуску загального боргу ЄС для його фінансування, якщо інші "застереження" були додані.

Доповнення

Газета Financial Times повідомила у неділю, що ЄС міг би саботувати економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує допомогу на саміті цього тижня.

"Документ, підготовлений брюссельськими бюрократами, лише підтверджує те, про що вже давно говорить угорський уряд: доступ до фондів ЄС використовується Брюсселем для політичного шантажу", - заявив на X міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока.

Якщо Угорщина не погодиться на початковий пакет допомоги, лідери ЄС запропонували обхідний шлях, який включав угоду між 26 членами та Україною, яка також позбавила б Будапешт доступу до фондів ЄС, наприклад, з питань міграції.

ЄС призупинив виділення значної частини коштів для Угорщини через побоювання, що Будапешт завдав шкоди демократичній системі стримувань та противаг у країні. ЄС розблокував частину цих коштів наприкінці минулого року, заявивши, що Будапешт провів реформу своєї судової системи, але близько 20 мільярдів євро все ще залишаються замороженими.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрічається зі своїм українським колегою сьогодні в Ужгороді, щоб підготувати можливу зустріч між Орбаном та Зеленським, зазначає видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92