Угорщина відкрита до використання бюджету ЄС для пакету допомоги Україні - радник Орбана
Київ • УНН
Угорщина сигналізує про готовність до компромісу щодо пакету допомоги ЄС для України
Угорщина у понеділок дала зрозуміти про свою готовність до компромісу, що дозволяє фінансувати запропонований Євросоюзом пакет допомоги Україні з бюджету блоку, перед екстреним самітом у четвер, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Як вказано, політичний директор прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана заявив у понеділок, що Угорщина готова використати бюджет ЄС для запропонованого пакету допомоги Україні у 50 мільярдів євро, що видання називає "серйозною зміною у позиції Будапешта порівняно з тим, що було лише кілька тижнів тому".
Балаш Орбан, головний політичний помічник прем'єр-міністра, підтвердив на X, що Будапешт направив Брюсселю в суботу пропозицію, демонструючи, що він відкритий для використання бюджету ЄС для пакету допомоги та випуску загального боргу ЄС для його фінансування, якщо інші "застереження" були додані.
Доповнення
Газета Financial Times повідомила у неділю, що ЄС міг би саботувати економіку Угорщини, якщо Будапешт заблокує допомогу на саміті цього тижня.
"Документ, підготовлений брюссельськими бюрократами, лише підтверджує те, про що вже давно говорить угорський уряд: доступ до фондів ЄС використовується Брюсселем для політичного шантажу", - заявив на X міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока.
Якщо Угорщина не погодиться на початковий пакет допомоги, лідери ЄС запропонували обхідний шлях, який включав угоду між 26 членами та Україною, яка також позбавила б Будапешт доступу до фондів ЄС, наприклад, з питань міграції.
ЄС призупинив виділення значної частини коштів для Угорщини через побоювання, що Будапешт завдав шкоди демократичній системі стримувань та противаг у країні. ЄС розблокував частину цих коштів наприкінці минулого року, заявивши, що Будапешт провів реформу своєї судової системи, але близько 20 мільярдів євро все ще залишаються замороженими.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрічається зі своїм українським колегою сьогодні в Ужгороді, щоб підготувати можливу зустріч між Орбаном та Зеленським, зазначає видання.