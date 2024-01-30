Орбан озвучив вимогу для участі Угорщини у спільному рішенні країн ЄС про пакет допомоги для України

Угорщина готова взяти участь у спільному рішенні 27 країн-членів ЄС щодо пакету фінансування для України, якщо їй гарантують, що щороку вирішуватиметься, надсилати ці гроші чи ні. Про це сказав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю французькому виданню Le Point, пише УНН.

Ми вирішили зробити компромісну пропозицію: ми не погоджуємося змінювати бюджет. Ми не згодні з тим, що ми повинні давати 50 мільярдів євро, величезну суму. Ми не згодні з тим, що ми маємо надавати його на чотири роки тощо. Але агов, Угорщина готова взяти участь у рішенні 27, якщо ви гарантуєте, що щороку ми вирішуватимемо, надсилати ці гроші чи ні. І це щорічне рішення має мати таку ж правову основу, як і сьогодні: воно має бути одноголосним. На жаль, деякі країни щороку розуміють або трактують таку позицію як спосіб шантажу - сказав Орбан.

На репліку, що інші 26 країн-членів ЄС кажуть, що план, який затверджується щороку, не дозволить Україні планувати свої витрати на чотири роки, і чи допустимий це аргумент у його очах, Орбан відповів, що "це аргумент, який потрібно сприймати серйозно, але я його не приймаю", перечисливши, чому, на його думку, це так, і зокрема згадавши, що "ніхто не знає, чи візьмуть американці участь у грі чи ні, сьогодні чи після президентських виборів у США в листопаді 2024 року".

Угорщина відкрита до використання бюджету ЄС для пакету допомоги Україні - радник Орбана