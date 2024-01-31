Після вимог Угорщини: лідери ЄС запропонують щорічні дебати щодо допомоги Україні на 50 млрд євро - Reuters
Київ • УНН
Лідери ЄС запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб подолати опозицію Угорщини до фінансування.
Лідери Європейського Союзу запропонують у четвер проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини, з посиланням на проект висновків саміту у середу повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
У новому оновленні проекту висновків саміту передбачається, що "лідери ЄС проводитимуть щорічні дебати щодо пакету допомоги на основі звітів Європейської комісії".
"Європейська рада щорічно проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни росії проти України", - ідеться у проекті висновків від 30 січня, з яким ознайомилося агентство Reuters.
Доповнення
Допомога обсягом 50 млрд євро має покрити потреби України на 2024-2027 роки. Угорщина наполягає на щорічному перегляді із правом вето, проти чого виступають інші члени ЄС, зазначає видання.
Орбан озвучив вимогу для участі Угорщини у спільному рішенні країн ЄС про пакет допомоги для України30.01.24, 12:50 • 28376 переглядiв