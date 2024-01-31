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Після вимог Угорщини: лідери ЄС запропонують щорічні дебати щодо допомоги Україні на 50 млрд євро - Reuters

Після вимог Угорщини: лідери ЄС запропонують щорічні дебати щодо допомоги Україні на 50 млрд євро - Reuters

Київ • УНН

 • 25481 перегляди

Лідери ЄС запропонують проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, щоб подолати опозицію Угорщини до фінансування.

Лідери Європейського Союзу запропонують у четвер проводити щорічні дебати щодо запланованого пакету допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро у спробі подолати опір з боку Угорщини, з посиланням на проект висновків саміту у середу повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У новому оновленні проекту висновків саміту передбачається, що "лідери ЄС проводитимуть щорічні дебати щодо пакету допомоги на основі звітів Європейської комісії".

"Європейська рада щорічно проводитиме дебати щодо реалізації цього механізму з метою надання рекомендацій щодо підходу ЄС до ситуації, що виникла внаслідок агресивної війни росії проти України", - ідеться у проекті висновків від 30 січня, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Доповнення

Допомога обсягом 50 млрд євро має покрити потреби України на 2024-2027 роки. Угорщина наполягає на щорічному перегляді із правом вето, проти чого виступають інші члени ЄС, зазначає видання.

Орбан озвучив вимогу для участі Угорщини у спільному рішенні країн ЄС про пакет допомоги для України30.01.24, 12:50 • 28376 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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