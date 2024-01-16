Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16 на фоне растущей напряженности на фронте.
Министр обороны Украины провел телефонный разговор с румынским коллегой Анджелом Тилваром. Об этом глава оборонного ведомства Украины рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
В частности, Умеров поблагодарил Румынию за непоколебимую поддержку, в частности за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16.
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Министр заверил, что ожидает усиления оборонного сотрудничества между Украиной и Румынией. Кроме того, во время разговора чиновники договорились об обмене визитами для укрепления диалога.
Напомним,
Румыния вместе с Турцией и Болгарией подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море.
Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии
Министр обороны Украины Умеров поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16 на фоне растущей напряженности на фронте.
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