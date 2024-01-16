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Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии

Киев  •  УНН

16 январь 2024, 14:29  •  2212 просмотра

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Министр обороны Украины Умеров поблагодарил Румынию за поддержку, в том числе за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16 на фоне растущей напряженности на фронте.

Министр обороны Украины провел телефонный разговор с румынским коллегой Анджелом Тилваром. Об этом глава оборонного ведомства Украины рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали 

В частности, Умеров поблагодарил Румынию за непоколебимую поддержку, в частности за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16.

Проинформировал своего коллегу о ситуации на фронте... Обсудили региональную безопасность и инициативу по разминированию Черного моря - MCM Black Sea

- рассказал Умеров.

Румыния стала 10-й страной-участницей операции ИНТЕРФЛЕКС по подготовке украинских военных16 ноябрь 2023, 03:09 • 21670 просмотров

Дополнение 

Министр заверил, что ожидает усиления оборонного сотрудничества между Украиной и Румынией. Кроме того, во время разговора чиновники договорились об обмене визитами для укрепления диалога.

Напомним,

Румыния вместе с Турцией и Болгарией  подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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