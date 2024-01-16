Умеров обсудил разминирование Черного моря с министром обороны Румынии

Министр обороны Украины провел телефонный разговор с румынским коллегой Анджелом Тилваром. Об этом глава оборонного ведомства Украины рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

В частности, Умеров поблагодарил Румынию за непоколебимую поддержку, в частности за решение принять участие в программе подготовки пилотов F-16.

Проинформировал своего коллегу о ситуации на фронте... Обсудили региональную безопасность и инициативу по разминированию Черного моря - MCM Black Sea - рассказал Умеров.

Румыния стала 10-й страной-участницей операции ИНТЕРФЛЕКС по подготовке украинских военных

Дополнение

Министр заверил, что ожидает усиления оборонного сотрудничества между Украиной и Румынией. Кроме того, во время разговора чиновники договорились об обмене визитами для укрепления диалога.

Напомним,

Румыния вместе с Турцией и Болгарией подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море.