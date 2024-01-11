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Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду щодо спільного розмінування Чорного моря

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду щодо спільного розмінування Чорного моря

Київ • УНН

 • 23081 перегляди

Туреччина, Болгарія і Румунія домовились сформувати оперативну групу з очищення Чорного моря від морських мін, що посилить безпеку судноплавства.

Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі. Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Туреччини передає УНН.

Деталі 

Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що меморандум передбачає створення цільової групи з протимінної діяльності між трьома союзниками по НАТО для боротьби з дрейфуючими мінами.

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Ми спільно вирішили підписати протокол між трьома країнами з метою більш ефективної боротьби з мінною небезпекою в Чорному морі шляхом поліпшення нашої існуючої тісної співпраці і координації

- пояснив Гюлер.

Також турецький урядовець допускає, що після закінчення війни в Україні, інші країни могли б взяти участь у розмінуванні акваторії Чорного моря.

Доповнення 

Ініціатива трьох країн має на меті зробити судноплавство безпечнішим, в тому числі для суден, що перевозять зерно з України.

Після підписання угоди розпочнеться процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи. Цей процес може зайняти до декількох місяців.

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Раніше в уряді Болгарії наголосили, що діяльність групи не буде спрямована проти будь-якої іншої країни.Очікується, що операція з розмінування Чорного моря допоможе покращити взаємодію та добросусідські відносини між учасниками.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Болгарія, Румунія і Туреччина мають намір підписати в Стамбулі спільну угоду про розмінування Чорного моря з метою підвищення безпеки судноплавства через ризики, пов'язані з війною в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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