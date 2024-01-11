Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду щодо спільного розмінування Чорного моря
Київ • УНН
Туреччина, Болгарія і Румунія домовились сформувати оперативну групу з очищення Чорного моря від морських мін, що посилить безпеку судноплавства.
Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду про спільну боротьбу з морськими мінами, які загрожують судноплавству в Чорному морі. Про це з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Туреччини передає УНН.
Деталі
Міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер заявив, що меморандум передбачає створення цільової групи з протимінної діяльності між трьома союзниками по НАТО для боротьби з дрейфуючими мінами.
Туреччина направила свої винищувачі F-16 до Румунії для участі в патрулюванні Чорного моря НАТО05.12.23, 03:15 • 31357 переглядiв
Ми спільно вирішили підписати протокол між трьома країнами з метою більш ефективної боротьби з мінною небезпекою в Чорному морі шляхом поліпшення нашої існуючої тісної співпраці і координації
Також турецький урядовець допускає, що після закінчення війни в Україні, інші країни могли б взяти участь у розмінуванні акваторії Чорного моря.
Доповнення
Ініціатива трьох країн має на меті зробити судноплавство безпечнішим, в тому числі для суден, що перевозять зерно з України.
Після підписання угоди розпочнеться процес оперативного планування, спрямований на розробку детальних документів та інструкцій щодо дій групи. Цей процес може зайняти до декількох місяців.
Завдяки морським ударним дронам Україна утворила 200-мильну зону безпеки у Чорному морі 22.12.23, 17:05 • 26380 переглядiв
Раніше в уряді Болгарії наголосили, що діяльність групи не буде спрямована проти будь-якої іншої країни.Очікується, що операція з розмінування Чорного моря допоможе покращити взаємодію та добросусідські відносини між учасниками.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Болгарія, Румунія і Туреччина мають намір підписати в Стамбулі спільну угоду про розмінування Чорного моря з метою підвищення безпеки судноплавства через ризики, пов'язані з війною в Україні.