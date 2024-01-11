Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместном разминировании Черного моря

Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, которые угрожают судоходству в Черном море. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Турции передает УНН.

Детали

Министр обороны Турции Ясар Гюлер заявил, что меморандум предусматривает создание целевой группы по противоминной деятельности между тремя союзниками по НАТО для борьбы с дрейфующими минами.

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Мы совместно решили подписать протокол между тремя странами с целью более эффективной борьбы с минной опасностью в Черном море путем улучшения нашего существующего тесного сотрудничества и координации - объяснил Гюлер.

Также турецкий чиновник допускает, что после окончания войны в Украине, другие страны могли бы принять участие в разминировании акватории Черного моря.

Дополнение

Инициатива трех стран имеет целью сделать судоходство более безопасным, в том числе для судов, перевозящих зерно из Украины.

После подписания соглашения начнется процесс оперативного планирования, направленный на разработку детальных документов и инструкций по действиям группы. Этот процесс может занять до нескольких месяцев.

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Ранее в правительстве Болгарии подчеркнули, что деятельность группы не будет направлена против какой-либо другой страны. Ожидается, что операция по разминированию Черного моря поможет улучшить взаимодействие и добрососедские отношения между участниками.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что Болгария, Румыния и Турция намерены подписать в Стамбуле совместное соглашение о разминировании Черного моря с целью повышения безопасности судоходства из-за рисков, связанных с войной в Украине.