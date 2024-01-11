Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместном разминировании Черного моря
Турция, Болгария и Румыния договорились сформировать оперативную группу по очистке Черного моря от морских мин, что усилит безопасность судоходства.
Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру
Укргидроэнерго будет судиться с россией за атаки, включая разрушение Каховской ГЭС. Компания работает с юридическими фирмами над стратегией судебного процесса.
Оккупанты на ВОТ создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов - Центр сопротивления
россияне создали на оккупированных украинских территориях фальшивые университеты, которые выдают "дипломы" без вступительных экзаменов, с низким набором студентов, несмотря на бесплатное "образование".
На упаковках сигарет отныне вводят более заметные предупреждения о вреде курения
Украина вводит новые правила маркировки табачных изделий с 11 января.
В Украине прозвучала масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета вражеского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
Кирилл Кернес был отстранен от руководства своей политической фракцией за проживание за границей и безответственность во время войны.
Зеленский о встрече с президентом Эстонии: обсудили ситуацию на поле боя и военные перспективы
Зеленский обсудил поддержку Украины с президентом Эстонии, подчеркнув, что россия должна ответить за свою агрессию.
Правительственный законопроект о мобилизации возвращают на доработку - Арахамия
Законопроект № 10378 о мобилизации в Украине возвращается инициатору после консультаций с военным руководством и парламентскими комитетами.
Украина, как никто, заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский
Зеленский утверждает, что Украина заслужила право на приглашение в НАТО благодаря сильной, испытанной в боях армии и соблюдению стандартов Альянса.
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
В Украине циркулирует 15 подтипов штамма коронавируса "Омикрон", при этом ни в одном регионе не превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и COVID-19.