Благодаря морским ударным дронам Украина образовала 200-мильную зону безопасности в Черном море

Атаки морскими дронами и ракетные удары по объектам флота рф в Черном море и вблизи Крыма помогли вытеснить вражеские корабли из Севастопольской бухты. Украина образовала 200-мильную полосу безопасности в Черном море. Об этом рассказал изданию The New York Times воин главного управления разведки министерства обороны Украины с позывным "Тринадцатый", пишет УНН.

Детали

За год, морские дроны вместе с ракетными ударами повредили и потопили десятки российских кораблей. Это заставило рф передислоцировать суда из Севастопольской бухты, порта базирования одного из четырех флотов москвы. Беспилотники помогли расчистить судоходный канал для экспорта зерна, критически важного товара для украинской экономики.

"Никто не имеет такого опыта использования морских беспилотников, как мы. Нет ни инструкторов, ни учебников. Мы пишем эти книги сейчас", - сказал "Тринадцатый".

Последний успешный удар морских беспилотников, состоялся 10 ноября, когда Украина ударили по двум российским десантным кораблям, пришвартованным в Крымской бухте, потопив оба.

россия на это ответила электронным глушением, а также размещением боновых заграждений в устьях бухт, установкой пулеметов на своих военных кораблях и отплытием за пределы досягаемости для беспилотников. "С каждой новой операцией мы учимся, и они учатся", - заметил "Тринадцатый".

Украинские морские беспилотники, по словам "Тринадцатого", который помог поразить патрульный корабль чф рф "сергей котов", расчистили полосу на расстоянии около 200 миль от украинского побережья Украины.

"Есть возможность оттеснить их назад. Господство россии в Черном море закончилось", - подытожил воин.

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