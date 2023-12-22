Благодаря морским ударным дронам Украина образовала 200-мильную зону безопасности в Черном море

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
  •  125810 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
  •  116540 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
  •  111431 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
  •  116362 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  153127 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  164729 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  149234 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  141257 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  139273 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  131506 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  120542 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  112506 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103239 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146425 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143425 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Благодаря морским ударным дронам Украина образовала 200-мильную зону безопасности в Черном море

Украина установила 200-мильную зону безопасности в Черном море, вытесняя российские корабли из Севастопольской бухты с помощью беспилотников и ракетных атак.

Война •   •  14287 просмотра
Благодаря морским ударным дронам Украина образовала 200-мильную зону безопасности в Черном море

Прямой призыв в воинские части будет предусматриваться через рекрутинг: какие изменения готовят нардепы к мобилизации

Украина планирует добровольный призыв через ЦПАУ, центры занятости и рекрутинговые центры, говорит народный депутат Марьяна Безуглая. Новый законопроект также отменяет категорию "ограниченно годных" в армии.

Политика •   •  13851 просмотра
Прямой призыв в воинские части будет предусматриваться через рекрутинг: какие изменения готовят нардепы к мобилизации

Крупный бизнес продолжает релоцироваться в Одесскую область - Кипер

В Одесской области наблюдается рост деловой активности.

Экономика •   •  13117 просмотра
Крупный бизнес продолжает релоцироваться в Одесскую область - Кипер

В Киеве во время воздушной тревоги, когда дети были в укрытии, обвалился потолок - замминистра

Во время воздушной тревоги в Киеве из-за прорыва трубы обвалился потолок укрытия, в котором находились дети; никто не пострадал. Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко сообщил, что сейчас идет расследование.

Война •   •  14410 просмотра
В Киеве во время воздушной тревоги, когда дети были в укрытии, обвалился потолок - замминистра

К зданию правительства привезли Вифлеемский огонь

Украинские скауты передали Вифлеемский огонь мира, символ тепла и единства, правительству. Далее его передадут военным, которые стоят на защите Украины.

Общество •   •  13969 просмотра
К зданию правительства привезли Вифлеемский огонь

За ними охотились давно: Данилов о трех уничтоженных вражеских Су-34

Данилов поздравил украинских военных, которые сбили три российских Су-34, отметив, что длительное преследование этих самолетов-нарушителей привело к их недавнему сбиванию.

Война •   •  14644 просмотра
За ними охотились давно: Данилов о трех уничтоженных вражеских Су-34

Попросила "напугать мобилизацией" мужа: в ОК "Юг" объяснили инцидент со скорой в Одессе

Женщина в Одессе попросила друга-военного напугать ее мужа фальшивой мобилизацией во время развода; военные неправомерно использовали для этого карету скорой помощи, что привело к служебному расследованию.

Общество •   •  13708 просмотра
Попросила "напугать мобилизацией" мужа: в ОК "Юг" объяснили инцидент со скорой в Одессе

Рынок недвижимости восстанавливается, спрос оживляется прежде всего на готовое жилье - НБУ

Рынок недвижимости в Украине постепенно возрождается, причем предпочтение отдается готовому жилью, хотя объемы продаж остаются ниже, чем до вторжения; цены на жилье стабильны на первичном рынке, но растут на вторичном рынке.

Экономика •   •  13398 просмотра
Рынок недвижимости восстанавливается, спрос оживляется прежде всего на готовое жилье - НБУ

Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок

В Украине, сейчас есть более 100 разработчиков беспилотных летательных аппаратов. Главная задача экспертов после тестирования, определить, что надо улучшить в конструкции, чтобы эти беспилотники были максимально эффективными в боевых условиях

Общество •   •  13575 просмотра
Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о "холодной войне": население ФРГ должно быть готово к этому

Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности, предупреждает, что Германия должна готовиться к ситуации, подобной холодной войне, и быть готовой к потенциальному конфликту.

Война •   •  11905 просмотра
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о "холодной войне": население ФРГ должно быть готово к этому