Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины значительно уменьшили российское военно-морское присутствие в Черном море, но россия сохраняет ракетный потенциал с радиусом действия 2 500 километров, что представляет постоянную угрозу для Украины.
В Черном море корабельная группировка оккупантов почти свернута из-за постоянных ударов ВСУ. При этом сохраняется опасность ракетных ударов, потому что ракетное вооружение, которое имеют оккупанты, способно преодолевать расстояние по 2,5 тысячи километров. Об этом сказала в эфире канала "Мы Украина" пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.
Детали
Как сообщила Гуменюк, в Черном море корабельная группировка почти свернута - до 3-5 единиц на боевом дежурстве. По ее словам, что отвод кораблей рф связан с "убедительными" ударами ВСУ по инфраструктуре и по самим кораблям.
"Они даже места дислокации выбрали для себя поглубже и подальше от контролируемого Украиной берега. При этом сохраняется опасность ракетных ударов, потому что ракетное вооружение морское, которое они имеют, способно преодолевать расстояние по 2,5 тысячи километров - ракеты продолжают угрожать всей территории Украины, и использовать их враг уже практиковался - даже из пунктов базирования", - сказала Гуменюк
Кроме того, рф испытывает сложности с обслуживанием и загрузкой ракет "Калибр" из-за того, что инфраструктура находится в Севастополе.
Напомним
Украинские военные сбили российскую ракету над Криворожским районом.
Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк
Вооруженные силы Украины значительно уменьшили российское военно-морское присутствие в Черном море, но россия сохраняет ракетный потенциал с радиусом действия 2 500 километров, что представляет постоянную угрозу для Украины.
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