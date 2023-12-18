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Украина заставила "свернуть" российский флот в Черном море, но ракетная угроза сохраняется - Гуменюк

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 18:17  •  16620 просмотра

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Вооруженные силы Украины значительно уменьшили российское военно-морское присутствие в Черном море, но россия сохраняет ракетный потенциал с радиусом действия 2 500 километров, что представляет постоянную угрозу для Украины.

В Черном море корабельная группировка оккупантов почти свернута из-за постоянных ударов ВСУ. При этом сохраняется опасность ракетных ударов, потому что ракетное вооружение, которое имеют оккупанты, способно преодолевать расстояние по 2,5 тысячи километров. Об этом сказала в эфире канала "Мы Украина" пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, пишет УНН.

Детали

Как сообщила Гуменюк, в Черном море корабельная группировка почти свернута - до 3-5 единиц на боевом дежурстве. По ее словам, что отвод кораблей рф связан с "убедительными" ударами ВСУ по инфраструктуре и по самим кораблям.

"Они даже места дислокации выбрали для себя поглубже и подальше от контролируемого Украиной берега. При этом сохраняется опасность ракетных ударов, потому что ракетное вооружение морское, которое они имеют, способно преодолевать расстояние по 2,5 тысячи километров - ракеты продолжают угрожать всей территории Украины, и использовать их враг уже практиковался - даже из пунктов базирования", - сказала Гуменюк

Кроме того, рф испытывает сложности с обслуживанием и загрузкой ракет "Калибр" из-за того, что инфраструктура находится в Севастополе.

Напомним

Украинские военные сбили российскую ракету над Криворожским районом.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Україна змусила "згорнути" російський флот у Чорному морі, але ракетна загроза зберігається - Гуменюк
Ukraine has forced the Russian fleet to "curtail" in the Black Sea, but the missile threat remains - Humeniuk
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