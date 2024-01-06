Болгарія, Румунія та Туреччина узгодили документ про розмінування Чорного моря

У Стамбулі наступного тижня заплановане підписання угоди між Болгарією, Румунією та Туреччиною щодо спільного розмінування Чорного моря. Над угодою працювали з кінця літа. Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, пише болгарське телеграфне агентство (БТА), передає УНН.

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Ми досягли згоди щодо концепції та самого тексту угоди – як врегулювати всі питання, й наступного тижня мій заступник буде в Стамбулі для підписання, і незабаром ця місія розпочнеться сказав Тагарєв.

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За словами міністра, розв’язана Росією війна в Україні призводить до ризиків для Болгарії, для безпеки судноплавства, і щоб мінімізувати ці ризики, до розмінування залучаються Військово-Морські сили трьох країн.

Болгарія, Румунія та Туреччина готуються до початку розмінування Чорного моря