Черноморский пакт по разминированию

В Стамбуле на следующей неделе запланировано подписание соглашения между Болгарией, Румынией и Турцией по совместному разминированию Черного моря. Над соглашением работали с конца лета. Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, пишет болгарское телеграфное агентство (БТА), передает УНН.

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Мы достигли согласия относительно концепции и самого текста соглашения - как урегулировать все вопросы, и на следующей неделе мой заместитель будет в Стамбуле для подписания, и вскоре эта миссия начнется сказал Тагарев.

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По словам министра, развязанная Россией война в Украине приводит к рискам для Болгарии, для безопасности судоходства, и чтобы минимизировать эти риски, к разминированию привлекаются Военно-Морские силы трех стран.

Болгария, Румыния и Турция готовятся к началу разминирования Черного моря