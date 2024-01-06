Черноморский пакт по разминированию
Болгария, Румыния и Турция намерены подписать в Стамбуле совместное соглашение о разминировании Черного моря с целью повышения безопасности судоходства из-за рисков, связанных с войной в Украине.
Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине
По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Еврокомиссия готовит запасной план помощи Украине на случай, если на саммите не будет одобрен пакет помощи в размере 50 миллиардов евро.
Сборная США в шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная США обыграла Швецию и в шестой раз победила на молодежном чемпионате мира.
Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
Россия призывает созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения поставок оружия в Украину 22 января.
Госдеп США предлагает $10 млн вознаграждения за информацию о финансировании ХАМАСа
США предлагают 10 миллионов долларов за информацию о финансировании Хамаса, нацелившись на финансовых посредников, связанных с Ираном, Турцией и Суданом.
Британия готовит секретное досье на Трампа в случае его переизбрания
Великобритания готовит досье на политику Трампа для потенциального влияния на переизбрание. Досье сосредотачивается на вопросах, связанных с Великобританией, таких как Украина, Ближний Восток, торговля.
Бельгия назвала приоритетом на время председательства в ЕС поддержку Украины
Бельгия, во время своего председательства в ЕС, оказывает приоритетную поддержку Украине, имея целью завершить разработку плана финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы.
Байден назвал Трампа страшной угрозой демократии
Байден называет Трампа угрозой для демократии, ссылаясь на его готовность подорвать ее ради власти.
Шотландия прекращает платить за жилье для беженцев из Украины
Шотландия прекращает финансирование временного жилья для украинских беженцев из-за бюджетных проблем; местные власти опасаются, что не смогут обеспечить проживание в отелях.
Холдинг Фридмана ABHH подал иск против Украины и требует 1 млрд долларов
ABHH Holding подал иск против Украины в МЦУИС на сумму более 1 миллиарда долларов, обвиняя Украину в незаконной экспроприации "Сенс Банка".